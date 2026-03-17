自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

炎亞綸相約大咖男神 高雄答應「吃燒肉」了

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸將在高流開唱，力邀戲劇男神李國毅跨刀，他拍片詢問好友檔期：「你3月28日有空嗎？我們去高雄順便吃燒肉」，當李國毅才得知是要去演唱會演出，大方回應：「當你的演唱會嘉賓當然沒問題。」李國毅28日確定到高流助陣。

炎亞綸備戰演唱會，也將推出實體專輯。（晴空鳥提供）炎亞綸備戰演唱會，也將推出實體專輯。（晴空鳥提供）

炎亞綸發行《IKIGAI》實體專輯，將在3月23日開放預購、4月17日發行，預購平台包含五大唱片、佳佳唱片、誠品線上、博客來、滾石購物網與華納唱片。新專輯名稱取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」，意指「每天讓人活下去的小理由」。

談到實體專輯設計，炎亞綸透露延續數位專輯封面的概念，以漆黑為主視覺，在黑暗中出現一道微小光芒，象徵生命中的希望與出口。他笑說目前仍想保留一些驚喜：「細節先賣個關子，但這次的實體專輯可以說是一張會『發光』的專輯。」至於是否會舉辦簽名會，他也表示非常期待，認為那是與粉絲之間珍貴的互動與回憶，希望能有機會舉辦至少一兩場簽售會。

炎亞綸化身獨居男子領養老貓。（晴空鳥提供）炎亞綸化身獨居男子領養老貓。（晴空鳥提供）

炎亞綸的新歌《家庭會議》MV同步上線，他在MV中飾演一名獨居男子，領養了一隻沒有人願意帶走的「老貓」，劇情透過奇幻視角描繪人與毛小孩之間的情感連結，從日常相處與陪伴出發，呈現出人與寵物之間微妙而溫暖的關係。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中