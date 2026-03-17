炎亞綸相約大咖男神 高雄答應「吃燒肉」了

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸將在高流開唱，力邀戲劇男神李國毅跨刀，他拍片詢問好友檔期：「你3月28日有空嗎？我們去高雄順便吃燒肉」，當李國毅才得知是要去演唱會演出，大方回應：「當你的演唱會嘉賓當然沒問題。」李國毅28日確定到高流助陣。

炎亞綸備戰演唱會，也將推出實體專輯。（晴空鳥提供）

炎亞綸發行《IKIGAI》實體專輯，將在3月23日開放預購、4月17日發行，預購平台包含五大唱片、佳佳唱片、誠品線上、博客來、滾石購物網與華納唱片。新專輯名稱取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」，意指「每天讓人活下去的小理由」。

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談到實體專輯設計，炎亞綸透露延續數位專輯封面的概念，以漆黑為主視覺，在黑暗中出現一道微小光芒，象徵生命中的希望與出口。他笑說目前仍想保留一些驚喜：「細節先賣個關子，但這次的實體專輯可以說是一張會『發光』的專輯。」至於是否會舉辦簽名會，他也表示非常期待，認為那是與粉絲之間珍貴的互動與回憶，希望能有機會舉辦至少一兩場簽售會。

炎亞綸化身獨居男子領養老貓。（晴空鳥提供）

炎亞綸的新歌《家庭會議》MV同步上線，他在MV中飾演一名獨居男子，領養了一隻沒有人願意帶走的「老貓」，劇情透過奇幻視角描繪人與毛小孩之間的情感連結，從日常相處與陪伴出發，呈現出人與寵物之間微妙而溫暖的關係。

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