炎亞綸直播開嗆 否認與汪東城關係：我連他電話都沒有

男星炎亞綸近日在直播中再度以強硬態度表示，自己與汪東城並非親密朋友。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星炎亞綸近日在直播中再度以強硬態度表示，請大家不要再把他跟前隊友汪東城「送作堆」，更坦言：「我連他電話都沒有」。

粉絲不知為何總把炎亞綸跟汪東城湊成一對，對此，炎亞綸真的不忍了，他公開否認兩人關係，並喊話粉絲停止過度聯想。

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炎亞綸堅定重申，自己連汪東城的電話都沒有，請不要拿他們炒CP。（資料照，記者胡舜翔攝）

炎亞綸在直播中語氣堅定地說：「這邊再給妄想的CP粉一個痛擊，我連他電話都沒有，所以CP粉可以自己挖自己的墳墓了，把自己埋起來」。其實炎亞綸曾多次與汪東城公開劃清界線，強調兩人真的不是｢那種關係」，無奈粉絲就是不肯放過炎亞綸，他忍無可忍，這才讓他再提起這個令他困擾不已的話題。

汪東城數度強調自己是鋼鐵直男，也否認和炎亞綸的CP傳聞。（翻攝自臉書）

炎亞綸多次表明與飛輪海成員「不是朋友，沒有那麼親密」；汪東城也數度澄清，強調自己是鋼鐵直男，無奈說：「有些孩子耳根子就是硬，說也說不聽，勸也勸不動」。兩人再三強調不是親密好友，希望粉絲能夠高抬貴手，別再繼續過度解讀。

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