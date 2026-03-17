羅志祥請辭《綜藝OK啦》 林襄接棒3月突失業

林襄救火《綜藝OK啦》，羅志祥請辭她間接丟了主持棒。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人羅志祥重返主持界的節目《綜藝OK啦》驚傳異動！昨（16）日證實羅志祥已正式向製作單位請辭主持棒，中天電視台隨後證實此事，並宣布節目將同步「暫停錄製」，這也意味著才接任女主持人不到3個月的林襄，面臨失業窘境。

羅志祥去年9月風光入主《綜藝OK啦》，沒想到主持不到一年便傳出請辭。中天電視台表示，對於羅志祥的離開感到非常不捨，也感謝他在節目中的付出與努力，目前決定先將節目暫停錄製，後續安排尚待規劃，並對支持節目的觀眾表達謝意。

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羅志祥請辭《綜藝OK啦》，中天證實節目停錄。（記者陳奕全攝）

《綜藝OK啦》的主持陣容近期才經歷大洗牌，原本與小豬搭檔的何美於去年底卸任，製作單位改找來話題女神林襄接棒，期盼藉由「小豬加林襄」的組合拉抬收視。怎料林襄入主僅約3個月，就因羅志祥請辭導致節目停擺。

林襄所屬經紀公司昨回應：「林襄非常珍惜這次的合作機會，感謝電視台給予的主持舞台，也謝謝主任（羅志祥）在節目上的照顧。」至於未來的動向，經紀公司則表示會尊重電視台與製作單位的後續安排。

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