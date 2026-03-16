韓國瑜稱從政沒單純的心很容易迷失 被嗆最沒資格講

朱立倫、立法院長韓國瑜（左）15日出席「模擬Mega City 模擬方城市」活動。（記者叢昌瑾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨前主席朱立倫舉辦「模擬Mega City模擬方城市」營隊，15日邀立法院長韓國瑜分享「政治信念與群眾洞察」，韓國瑜表示從政一定要將心比心，從政者在任何時候，一定要有「複雜的腦、單純的心」，沒有單純的心很容易迷失，「因為永遠聽到掌聲、大家都讚美你，因為大家需要你手上的權力，好吃的、好喝的、好聽的話每天接觸，就迷失了自己。」

對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德在臉書發文表示，韓國瑜提醒年輕人，如果要投身選舉永遠不要迷失自己，認為全天下韓國瑜最沒資格講，「當年你89萬票當選高雄市長，不就是因為迷失自己落跑去選總統，才被93萬9090位高雄人罷免！」

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韓國瑜昨勉勵有意願從政者，要清楚台灣的處境多麼艱難，要記得自己的出身。從政會面臨到非常多的誘惑，「長得不帥，但有一天選上議員、立委後，大家都說你好帥」。因為有了位置、背後有了光，慢慢就忘了自己是誰。

韓國瑜表示，政治是一代交給一代、一棒交給一棒，政黨要培養下一代，他讚許朱立倫「功成身不退」，願意傳承其智慧與經驗。

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