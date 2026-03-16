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娛樂 最新消息

夏和熙抱病硬上！ 摩鐵男男嘿咻12hr累到極限 床單驚見「染紅畫面」

〔記者李紹綾／台北報導〕夏和熙、楊翹碩在BL劇《我說愛你是真的》組「隨遇而安CP」，兩人14日舉辦番外篇特映。番外篇主打兩人交往後的戀愛進度，全程於Motel取景，歷時12小時密集拍攝完成，拍完忍不住直呼：「無論體能還是尺度，都是極限挑戰！」

夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇於摩鐵拍攝泡澡橋段。（結果娛樂提供）夏和熙（左）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇於摩鐵拍攝泡澡橋段。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》番外篇拍攝當天，正值10度寒流來襲，夏和熙即使重感冒在身，仍敬業投入完成多場親密戲。他坦言，當時最擔心的是把感冒傳染給搭檔楊翹碩，笑說：「結果事實證明，他的身體很強壯。」回憶印象最深刻的一幕，他笑稱，是在Motel拍攝的床戲。當時劇組在床上鋪滿玫瑰花瓣，氣氛浪漫到極致，沒想到激烈戲份拍完後，玫瑰花瓣的汁液竟染滿整片被單，畫面相當「有戲」，夏和熙看到成果忍不住笑說：「看起來真的非常激烈！」

夏和熙（右）、楊翹碩主演的《我說愛你是真的》推出番外篇。（結果娛樂提供）夏和熙（右）、楊翹碩主演的《我說愛你是真的》推出番外篇。（結果娛樂提供）

談到番外篇的親密戲尺度，夏和熙害羞說：「這是比正片尺度又更大的一次！」拍攝當天他穿了2件內褲防走光，沒想到對手楊翹碩卻超淡定，只穿一條四角內褲就直接上陣。楊翹碩笑說：「我不喜歡被束縛的感覺。」讓夏和熙當場哭笑不得。楊翹碩也分享拍攝趣事，其中一場「手銬戲」原本氣氛曖昧緊張，沒想到手銬拍著拍著一直掉下來，瞬間從臉紅心跳變成爆笑片場。特映會當天，製作人葛兆恩與導演蔡妃喬也為粉絲加碼福利，直接把兩人「綁」在一起看片，還仿效片中情節「矇眼」進行遊戲互動，讓現場氣氛嗨到最高點。

夏和熙（右）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇特映會「矇眼」跨坐互動。（結果娛樂提供）夏和熙（右）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇特映會「矇眼」跨坐互動。（結果娛樂提供）

夏和熙（右）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇特映會上演跨坐互視親密戲碼。（結果娛樂提供）夏和熙（右）、楊翹碩在《我說愛你是真的》番外篇特映會上演跨坐互視親密戲碼。（結果娛樂提供）

夏和熙透露，雖然楊翹碩常常「狀況外」，但私下非常貼心，「拍床戲時，因為腳真的太冰了，我就直接把楊翹碩的大腿當暖暖包，很感謝他忍受我的冰腳掌」，體質怕冷的楊翹碩，對另一場「冰塊戲」印象深刻，笑說：「寒流天還要拍冰塊戲，真的快嚇死我。」低溫加上高強度拍攝，也讓番外篇成為兩人難忘的回憶。

夏和熙（左）、楊翹碩出席《我說愛你是真的》番外篇鑑賞特映。（結果娛樂提供）夏和熙（左）、楊翹碩出席《我說愛你是真的》番外篇鑑賞特映。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。在層層試探與溫柔陪伴之中，兩人重新學習面對愛、失去與選擇，並與黑衍、白行一同迎向那份看似理所當然、卻得來不易的幸福。

楊翹碩（左）在《我說愛你是真的》積極追愛夏和熙。（結果娛樂提供）楊翹碩（左）在《我說愛你是真的》積極追愛夏和熙。（結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》製作人葛兆恩（左起）驚喜現身，與粉絲一同見證「隨遇而安CP」夏和熙、楊翹碩令人臉紅心跳的番外篇時刻。（結果娛樂提供）《我說愛你是真的》製作人葛兆恩（左起）驚喜現身，與粉絲一同見證「隨遇而安CP」夏和熙、楊翹碩令人臉紅心跳的番外篇時刻。（結果娛樂提供）

BL直式影集《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。《我說愛你是真的》現已在優酷國際版YOUKU App、OnReel App、VBL Series YouTube頻道熱映中。番外篇彩蛋即將上線。

夏和熙（前排左）、楊翹碩出席《我說愛你是真的》番外篇鑑賞特映。（結果娛樂提供）夏和熙（前排左）、楊翹碩出席《我說愛你是真的》番外篇鑑賞特映。（結果娛樂提供）

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