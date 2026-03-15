（影）霍諾德成功挑戰台北101 賈永婕透露：有超強幕後

霍諾德挑戰攀登台北101。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀爬台北101大樓，引發全球關注，同時順利讓世界看見台灣。賈永婕今（15）日在社群平台發文，透露這次挑戰背後有超強幕後團隊，才能完成這項看似「不可能的任務」。

霍諾德（中）成功挑戰徒手攀爬台北101大樓，賈永婕忍不住上前擁抱他。（翻攝自臉書）

賈永婕說「Netflix拍了幕後花絮，請大家一起來看看這些幕後英雄有多帥」，她問大家，霍諾德挑戰時那些繩索是怎麼來的？直播時無數台攝影機在高空垂直移動，有的是遙控攝影機，沿著繩索上下滑行；有些是攝影師直接懸吊在繩索上拍攝；還有攝影師站在高樓邊緣，幾乎整個人懸在外面取景。

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霍諾德攀爬台北101時，同時還有許多工作人員在幕後努力。（資料照，記者潘少棠攝）

賈永婕說最厲害的是：這些繩索系統原本全部不存在。她指出，所有繩索、配備、支點，都是利用力學臨時架設，更重要的是，台北101大樓有嚴格規定「不能破壞大樓，一個洞都不能鑽」。Netflix幕後工作團隊在受限的狀況下，在3天之內完成複雜、精密又安全的繩索系統，從91、92樓一直垂降到1樓。裝設完成後，經過反覆檢查，才開始進行挑戰。

霍諾德（右）成功挑戰攀爬101之後，開心與賈永婕比愛心。（翻攝自臉書）

最讓賈永婕驚訝的是，霍諾德挑戰成功後，這些設備1天之內全部消失，彷彿從來沒有存在過。賈永婕大讚「他們是全世界最強大的團隊」，驚訝之餘，賈永婕也不忘自豪：當然一定要搭配我們Team 101！

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