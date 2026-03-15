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娛樂 日韓

長澤雅美婚後首亮相 紅毯禮服遭吐槽：像護士服

〔記者鍾志均／綜合報導〕第49屆日本電影學院獎前天落幕，眾多日本影壇明星盛裝出席。其中最吸睛的身影，莫過於年初剛結婚的長澤雅美。

長澤雅美以《鬼娃娃》入圍日本電影學院獎最佳女主角。（翻攝自X）長澤雅美以《鬼娃娃》入圍日本電影學院獎最佳女主角。（翻攝自X）

長澤雅美憑主演電影《鬼娃娃》與北川景子、廣瀨鈴、松隆子等女星一同踏上紅毯；她當天身穿一襲淡粉色亮面長禮服，搭配自然系妝容與一頭飄逸黑髮，整體氣質十分優雅，也呼應電影的主題色「粉紅」。

長澤雅美出席日本電影學院獎，卻被日媒毒舌評論像穿護士裝。（翻攝自X）長澤雅美出席日本電影學院獎，卻被日媒毒舌評論像穿護士裝。（翻攝自X）

然而這套造型卻在網路上引發意外討論。有網友吐槽：「是不是有更好的衣服可以選？」、「這件禮服好像不太適合。」甚至有人直言：「遠看有點像護士服。」過去長澤雅美在日本奧斯卡的紅毯造型，多半走性感路線，日媒點評她2016年露背高衩禮服、2020年露肩黑色禮服，展現鎖骨與肩線，這次突然改走保守優雅風，讓不少觀眾一時有些不習慣。

事實上，今年初，長澤雅美才宣布與電影導演福永壯志結婚，因此這場頒獎典禮正是她婚後首次公開亮相。有日本影視圈人士分析，這次造型或許是她形象轉變的象徵：從過去的性感女神，轉向成熟優雅的人妻形象。

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