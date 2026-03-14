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娛樂 最新消息

暈倒才知當媽！李又汝挺5月肚「孕吐模式」狂開 被尪寵到親友看傻

李又汝肚中兒子快滿5個月。（記者陳奕全攝）李又汝肚中兒子快滿5個月。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李又汝2022年和圈外老公「修哥」登記結婚，她日前因頻繁頭暈、甚至一度暈倒，被朋友提醒驗孕，才發現竟然已經懷孕，如今肚中兒子快滿5個月，綽號先取好叫「小藍莓」，直接讓夫妻生活從兩人世界升級成育兒倒數。

李又汝今（14日）挺著孕肚現身吳東諺、白家綺投資的「樂飛翔親子運動樂園」記者會，她分享這胎其實來得很像驚喜包，因為她本身有子宮肌瘤、多囊性卵巢，加上甲狀腺低下，一直被認為是不易受孕體質，所以原本對懷孕沒有太大期待，甚至連退休財務都先找理專安排好了，結果人生突然被一條驗孕線改寫。

李又汝寶寶默默報到。（記者陳奕全攝）李又汝寶寶默默報到。（記者陳奕全攝）

李又汝笑說，當時還沒發現懷孕，工作常莫名被喊卡，節奏亂到懷疑人生，後來才知道原來是寶寶默默來報到，「像是上帝先幫我把工作清空，讓我可以安心休息」，這段孕期她已胖了約8公斤，但身體反應依舊很誠實，只要到人多的地方、情緒一激動，就容易喘不過氣、想吐，孕吐模式仍不時開機。

不過讓李又汝最滿意的，是老公全程情緒價值給滿，按摩、陪伴、安撫樣樣來，甜到連旁邊親友都忍不住吐嘈夫妻互動太浮誇，她笑說老公最大的育妻哲學，就是讓太太每天都有被寵的感覺，甚至還主動祭出婚姻保命金句：「千錯萬錯都是他的錯。」

李又汝的預產期落在8月，肚裡這位準獅子座寶寶還沒出生，她已經開始許願外型配置，希望「眼睛像我老公，老公眼睛很好看，很帥、很電人」，愛情長跑多年到現在還維持戀愛感。

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