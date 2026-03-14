開酸模特兒「像戒毒喪屍」！《穿著PRADA的惡魔2》梅姨真的回來了

梅莉史翠普霸氣回歸《穿著PRADA的惡魔2》。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著PRADA的惡魔2》繼先前預告觀看次數打破20世紀影業紀錄後，昨再曝光1分鐘新預告，只見「梅姨」梅莉史翠普飾演的米蘭達毒舌依舊，酸語攻勢絲毫沒有減弱。

安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、史丹利圖奇在《穿著PRADA的惡魔2》一同面對時尚雜誌的興衰。（二十世紀影業提供）

該片集合影后梅姨、奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇、艾蜜莉布朗三大女星再度聚首，以及奧斯卡提名男星史丹利圖奇再度飾演「奈吉」，先前曝光預告，發布24小時達到2.22億次，創下20世紀影業史上最高的預告片觀看次數，證明影迷對於該片的熱情與期待。

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《穿著PRADA的惡魔2》曝光新預告及海報。（二十世紀影業提供）

而上一支預告中最引起影迷討論的，自然是梅姨飾演的「米蘭達」看到安海瑟薇飾演的「安迪」彷彿失憶般不認得她，甚至有人笑虧「米蘭達難道失智了！」不過新預告證明她不但沒失智，還依舊火力全開，不只批評衣著，甚至連拍照模特兒、場地都開炮「像紐澤西戒毒診所前的一群喪屍」，讓人相當期待片中還會有什麼一針見血的評論。

《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日在台上映，全新預告：

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