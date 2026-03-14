追思會現身被喊「這麼狠」 陸元琪走心發聲：我哪裡狠了

袁惟仁前妻陸元琪（右）。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深音樂人袁惟仁上月病逝，日前舉辦追思會，前妻陸元琪獨自現身送別，原本只是低調走進會場，卻聽到媒體突如其來的「哇！這麼狠」，讓她回家後連想了好幾天，最後忍不住在臉書長文吐露心聲：「我真的不知道我哪裡狠了。」

陸元琪透露，當天剛抵達現場，就聽到一名男記者脫口而出這句話，雖然不知道對方是誰，但那四個字一路卡在她心裡，怎麼想都想不透。她反覆猜測：「或許這個男生的意思是…我怎麼對自己這麼狠？又或許他的意思是…我來這裡是要嗆誰？」但她強調，自己既不是來對誰示威，也沒有打算和任何人起衝突。

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真正讓陸元琪決定出門的，是孩子的臉，她坦言，那天出門前其實一直坐在車上猶豫，甚至連油門都遲遲踩不下去，腦中不斷浮現的是過去一家人幸福相處的畫面，也因為這些記憶，最後才決定一個人前往。

陸元琪在臉書寫下，從今年2月發生事情後，自己和孩子其實一直都不好過，但這些年母子三人談起過去，反而刻意把難過的事情說成可愛的小故事，「就算提到了不好的事，我們也講成了很可愛的事…然後笑一笑，至少這樣子都能變成是我們人生美好的過程」。

面對外界質疑她過去曾在綜藝節目談過前夫不好的部分，陸元琪也坦率表示，那些都是人生裡真實經歷過的過程，「那些不成熟，也造就了現在過度成熟的我們」，她更直言，比起自己被批評，更捨不得的是孩子被酸民指點。

不過孩子的反應反而讓陸元琪意外冷靜，甚至還反過來安慰她：「媽咪…你調適得比我們差。」這句話讓她一邊心疼，一邊更堅定保護孩子的決心，寫下：「這些人弄我沒關係，反正我被弄很久了，但是他們講到你們…我就是會用盡我的生命去保護你們。」

對於那句「這麼狠」，陸元琪最後給了自己的答案，不是對誰狠，而是對自己狠，狠到努力忘掉那些痛苦失眠的夜晚，只留下還值得記住的幸福片段，她也說：「『關係』不等於『宿命』，解除了關係之後我不會被宿命綁住。」如今她只想帶著孩子，把人生慢慢拉回原本的樣子，把好的回憶留下，把該放下的放下。

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