自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

追思會現身被喊「這麼狠」 陸元琪走心發聲：我哪裡狠了

袁惟仁前妻陸元琪（右）。（資料照；記者胡舜翔攝）袁惟仁前妻陸元琪（右）。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕資深音樂人袁惟仁上月病逝，日前舉辦追思會，前妻陸元琪獨自現身送別，原本只是低調走進會場，卻聽到媒體突如其來的「哇！這麼狠」，讓她回家後連想了好幾天，最後忍不住在臉書長文吐露心聲：「我真的不知道我哪裡狠了。」

陸元琪透露，當天剛抵達現場，就聽到一名男記者脫口而出這句話，雖然不知道對方是誰，但那四個字一路卡在她心裡，怎麼想都想不透。她反覆猜測：「或許這個男生的意思是…我怎麼對自己這麼狠？又或許他的意思是…我來這裡是要嗆誰？」但她強調，自己既不是來對誰示威，也沒有打算和任何人起衝突。

真正讓陸元琪決定出門的，是孩子的臉，她坦言，那天出門前其實一直坐在車上猶豫，甚至連油門都遲遲踩不下去，腦中不斷浮現的是過去一家人幸福相處的畫面，也因為這些記憶，最後才決定一個人前往。

陸元琪在臉書寫下，從今年2月發生事情後，自己和孩子其實一直都不好過，但這些年母子三人談起過去，反而刻意把難過的事情說成可愛的小故事，「就算提到了不好的事，我們也講成了很可愛的事…然後笑一笑，至少這樣子都能變成是我們人生美好的過程」。

面對外界質疑她過去曾在綜藝節目談過前夫不好的部分，陸元琪也坦率表示，那些都是人生裡真實經歷過的過程，「那些不成熟，也造就了現在過度成熟的我們」，她更直言，比起自己被批評，更捨不得的是孩子被酸民指點。

不過孩子的反應反而讓陸元琪意外冷靜，甚至還反過來安慰她：「媽咪…你調適得比我們差。」這句話讓她一邊心疼，一邊更堅定保護孩子的決心，寫下：「這些人弄我沒關係，反正我被弄很久了，但是他們講到你們…我就是會用盡我的生命去保護你們。」

對於那句「這麼狠」，陸元琪最後給了自己的答案，不是對誰狠，而是對自己狠，狠到努力忘掉那些痛苦失眠的夜晚，只留下還值得記住的幸福片段，她也說：「『關係』不等於『宿命』，解除了關係之後我不會被宿命綁住。」如今她只想帶著孩子，把人生慢慢拉回原本的樣子，把好的回憶留下，把該放下的放下。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中