李李仁拍戲最大收穫竟是Darren 笑曝發展「大叔 BL」：不輸年輕人

李李仁（左）、Darren邱凱偉合作《向流星許願的我們》建立好交情，幽默自嘲是另類的「大叔BL」情誼。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕BL奇幻影集《向流星許願的我們》13日釋出預告，揭露「身分錯置」與「記憶消退」等關鍵伏筆，還驚喜曝光李李仁與Darren邱凱偉的精彩對手戲，為劇情增添更多想像空間。

劇中濃厚的親情線與資深演員之間的對戲火花，同樣成為全劇的精彩亮點。李李仁這次飾演表面看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。他稱讚飾演兒子的鍾岳軒非常聰明，眼神裡流露出因世代差異而難以言說的情感層次。兩人對戲時常不需台詞，只要彼此對望，眼眶便不自覺泛紅，他感性表示：「很榮幸能演他的爸爸。」

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李李仁（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》飾演父子，有濃厚的親情對手戲。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

李李仁提到，此次拍攝另一個重要收穫，是與對手演員Darren邱凱偉建立好交情，他大讚對方的表演自然靈活，既可愛又有趣，讓對戲過程格外輕鬆愉快。李李仁更幽默自嘲，雖然劇情主軸圍繞在年輕人的戀愛故事，但兩人在拍攝期間彼此照應、互相關心，彷彿也像發展出一段另類的「大叔BL」情誼。從正式預告中，也能看見曹蘭、吳岳擎、方語昕等實力派演員，以及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同參與演出，堅強卡司陣容讓戲迷更加期待首播到來。

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友，也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

李李仁在《向流星許願的我們》飾演看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

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