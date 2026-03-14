自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李李仁拍戲最大收穫竟是Darren 笑曝發展「大叔 BL」：不輸年輕人

李李仁（左）、Darren邱凱偉合作《向流星許願的我們》建立好交情，幽默自嘲是另類的「大叔BL」情誼。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）李李仁（左）、Darren邱凱偉合作《向流星許願的我們》建立好交情，幽默自嘲是另類的「大叔BL」情誼。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕BL奇幻影集《向流星許願的我們》13日釋出預告，揭露「身分錯置」與「記憶消退」等關鍵伏筆，還驚喜曝光李李仁與Darren邱凱偉的精彩對手戲，為劇情增添更多想像空間。

劇中濃厚的親情線與資深演員之間的對戲火花，同樣成為全劇的精彩亮點。李李仁這次飾演表面看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。他稱讚飾演兒子的鍾岳軒非常聰明，眼神裡流露出因世代差異而難以言說的情感層次。兩人對戲時常不需台詞，只要彼此對望，眼眶便不自覺泛紅，他感性表示：「很榮幸能演他的爸爸。」

李李仁（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》飾演父子，有濃厚的親情對手戲。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）李李仁（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》飾演父子，有濃厚的親情對手戲。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

李李仁提到，此次拍攝另一個重要收穫，是與對手演員Darren邱凱偉建立好交情，他大讚對方的表演自然靈活，既可愛又有趣，讓對戲過程格外輕鬆愉快。李李仁更幽默自嘲，雖然劇情主軸圍繞在年輕人的戀愛故事，但兩人在拍攝期間彼此照應、互相關心，彷彿也像發展出一段另類的「大叔BL」情誼。從正式預告中，也能看見曹蘭、吳岳擎、方語昕等實力派演員，以及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同參與演出，堅強卡司陣容讓戲迷更加期待首播到來。

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友，也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

李李仁在《向流星許願的我們》飾演看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）李李仁在《向流星許願的我們》飾演看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中