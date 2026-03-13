自由電子報
娛樂 電影

Netflix宣布《Kpop獵魔女團》將推出續作 原班人馬操刀編導

Netflix宣布話題動畫電影《Kpop獵魔女團》將推出續作。（翻攝自X）Netflix宣布話題動畫電影《Kpop獵魔女團》將推出續作。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕由索尼動畫製作、Netflix推出的話題動畫電影《Kpop獵魔女團》先前掀起全球熱潮，不僅創下5億次的觀看紀錄，於第31屆評論家選擇獎抱回「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩座獎項，歌曲《Golden》同樣是紅翻天，Netflix今（13）宣布《Kpop獵魔女團》將推出續作，並同樣由Maggie Kang和Chris Appelhans編導。

對於續作即將推出，Maggie Kang表示：「身為韓國電影人，我感到無比自豪，觀眾們對這個韓國故事和我們塑造的韓國角色充滿期待。我們建構的這個世界還有很多精彩之處，我很興奮能向大家展示。這只是個開始。」

《Kpop獵魔女團》故事圍繞著世界頂尖女團HUNTR/X展開。（Netflix提供）《Kpop獵魔女團》故事圍繞著世界頂尖女團HUNTR/X展開。（Netflix提供）

《Kpop獵魔女團》故事圍繞著世界頂尖女團HUNTR/X展開，三位成員在鎂光燈下是風靡全球的偶像，私下卻是傳承古老力量的「獵魔人」。她們不僅要應付高強度的演藝行程，更必須在黑暗中守護「魂門」，對抗企圖入侵人間的惡靈。

