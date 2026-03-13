苗可麗和失智父可愛互動太圈粉！ 「溫暖金句+溝通妙招」網讚比電影更暖更感人

苗可麗今在臉書發文分享和父親的溫馨互動，短短幾小時便吸引1.2萬粉絲按讚留言。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘戲后暨最佳綜藝主持人苗可麗，近期因電影《陽光女子合唱團》圈粉無數年輕人，但她最死忠、黏著度最高的粉絲其實是來自臉書社群。她今（13）日發文寫下：「記得，不要想說失智的人他什麼都不記得，讓他去做他以前擅長的事」，主題標籤（Hashtag）標註「陪伴他理解他」、「一個快樂的妳才有快樂的他」， 再度引發臉友共嗚，短短幾小時再度吸引破萬人次按讚！

苗可麗自去年3月母親逝世後，開始省思如何珍惜和患有帕金森氏症及失智症父親的相處時光，並在臉書分享自己和父親的互動點滴，短短的文字搭配幾張照片或短影音，常隱含著專業照護技巧的「白話版」，具有極高的參考價值。

苗可麗的文字風格溫暖且具有暖心力量，常常只是短短句話，卻深深觸動無數無數照顧者疲憊的心：

記得

不要想說失智的人他什麼都不記得

讓他去做他以前擅長的事

爸爸對我來說

就是十項全能

家裡以前大大小小的事都是他處理

修屋頂他都行

水電更難不倒他

最近家裡水龍頭的水變小

我問他：怎麼辦？你覺得是什麼問題

他分析了一下！決定起身看看

他拿著鉗子比劃很久（沒力氣轉開）

他指揮著我拆開濾嘴（可能堵塞）

當然我們沒搞定

但爸爸動腦想辦法了

他以前最愛收藏彌勒佛

我故意拿給他說：你好久沒有養他們了

給你功課 把他們養漂亮一些

看他熟練的幫他們上油擦拭

那專注的神情

對呀！好久不見的爸爸。

短短222個字，沒有長篇大道理，也不是討拍取暖文，網友看了苗爸爸的笑容，都忍不住也跟會心一笑，紛紛在留言處寫下：「其實真的很羨慕可麗姐跟爸爸的相處，我相信爸爸會越來越好」、「他陪妳長大，妳陪他變老」、「好貼心的女兒，很棒的爸爸，好溫馨好感動喔！」、「可麗姐好棒我們要跟妳學習」、「我好喜歡?您和父親的互動～超棒的」、「這招很可以」、「比電影劇本更暖」……

