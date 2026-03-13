自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗和失智父可愛互動太圈粉！ 「溫暖金句+溝通妙招」網讚比電影更暖更感人

苗可麗今在臉書發文分享和父親的溫馨互動，短短幾小時便吸引1.2萬粉絲按讚留言。（翻攝自臉書） 苗可麗今在臉書發文分享和父親的溫馨互動，短短幾小時便吸引1.2萬粉絲按讚留言。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘戲后暨最佳綜藝主持人苗可麗，近期因電影《陽光女子合唱團》圈粉無數年輕人，但她最死忠、黏著度最高的粉絲其實是來自臉書社群。她今（13）日發文寫下：「記得，不要想說失智的人他什麼都不記得，讓他去做他以前擅長的事」，主題標籤（Hashtag）標註「陪伴他理解他」、「一個快樂的妳才有快樂的他」， 再度引發臉友共嗚，短短幾小時再度吸引破萬人次按讚！

苗可麗自去年3月母親逝世後，開始省思如何珍惜和患有帕金森氏症及失智症父親的相處時光，並在臉書分享自己和父親的互動點滴，短短的文字搭配幾張照片或短影音，常隱含著專業照護技巧的「白話版」，具有極高的參考價值。

苗可麗的文字風格溫暖且具有暖心力量，常常只是短短句話，卻深深觸動無數無數照顧者疲憊的心：

記得

不要想說失智的人他什麼都不記得

讓他去做他以前擅長的事

爸爸對我來說

就是十項全能

家裡以前大大小小的事都是他處理

修屋頂他都行

水電更難不倒他

最近家裡水龍頭的水變小

我問他：怎麼辦？你覺得是什麼問題

他分析了一下！決定起身看看

他拿著鉗子比劃很久（沒力氣轉開）

他指揮著我拆開濾嘴（可能堵塞）

當然我們沒搞定

但爸爸動腦想辦法了

他以前最愛收藏彌勒佛

我故意拿給他說：你好久沒有養他們了

給你功課 把他們養漂亮一些

看他熟練的幫他們上油擦拭

那專注的神情

對呀！好久不見的爸爸。

短短222個字，沒有長篇大道理，也不是討拍取暖文，網友看了苗爸爸的笑容，都忍不住也跟會心一笑，紛紛在留言處寫下：「其實真的很羨慕可麗姐跟爸爸的相處，我相信爸爸會越來越好」、「他陪妳長大，妳陪他變老」、「好貼心的女兒，很棒的爸爸，好溫馨好感動喔！」、「可麗姐好棒我們要跟妳學習」、「我好喜歡?您和父親的互動～超棒的」、「這招很可以」、「比電影劇本更暖」……

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中