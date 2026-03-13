自由電子報
娛樂 電視

昔日情侶竟變親兄妹！民視小花旦認了：無縫接軌

〔記者蕭方綺／台北報導〕程雅晨正式加入民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演吳政澔飾的親妹妹。巧合的是2人在上一部《好運來》中才剛共譜戀曲，這回從情人搖身一變成為兄妹，讓粉絲熱議焦點。談到與吳政澔的二度合作，程雅晨回憶起定裝當天的趣事。她笑說自己才剛拖著行李踏進大門，就在門口遇見正在二樓拍戲的吳政澔，兩人一見面就熱情打招呼，彷彿無縫接軌。

吳政澔（右）在《豆腐媽媽》片場展現幽默「哥哥力」，主動帶程雅晨熟悉劇組環境，兩人互動自然。（民視提供）吳政澔（右）在《豆腐媽媽》片場展現幽默「哥哥力」，主動帶程雅晨熟悉劇組環境，兩人互動自然。（民視提供）

面對全新的劇組環境，程雅晨坦言第一天對戲時難免緊張，沒想到哥哥吳政澔展現超Man幽默感，開玩笑安慰說：「總會結束的。」這句話讓她當場笑出來，瞬間化解焦慮。兩人因有過往合作經驗，對戲時不僅不怕互動，吳政澔更主動帶領程雅晨認識劇組大家庭，讓她直呼這次連檔合作的互動讓人非常安心。

程雅晨在《豆腐媽媽》劇中挑戰「純情小白花」角色設定。（民視提供）程雅晨在《豆腐媽媽》劇中挑戰「純情小白花」角色設定。（民視提供）

此外，為了完美契合角色的角色特質，導演在定裝時便下達明確指令，要求程雅晨造型與表演需往「小白花」方向靠攏，象徵純真、善良且充滿正能量。程雅晨笑稱這次演出完全是帶著正向思維邁進，腦中就是朝著小白花的設定前行。甚至連幕後工作人員都感嘆，這檔戲雅晨幾乎整天都在笑，感覺整個人充滿幸福感。

程雅晨（左）在《豆腐媽媽》飾演吳政澔的妹妹，清新形象備受期待。（民視提供）程雅晨（左）在《豆腐媽媽》飾演吳政澔的妹妹，清新形象備受期待。（民視提供）

除了性格純真，程雅晨在劇中更擁有一項專業身份，也就是復健師。為了演活這個職人角色，程雅晨在開拍前特地查閱大量醫療資料與專業復健教學，力求在鏡頭前的每一個復健動作都精準到位，讓角色不只有顏值，更有專業的深度。

