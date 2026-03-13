死亡之握的下場！女學生拔河慘斷手 指甲撕裂痛苦尖叫

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《死亡之握：鬼牽手》今天（13日）正式公開預告與海報，一場看似輕鬆的遊戲，本來只是朋友之間聯絡感情，但在這個遊戲裡有一個條件，必須先和鬼交朋友。一旦牽起手，遊戲就會啟動，也開啟一場無法停止的死亡遊戲。

《死亡之握：鬼牽手》正式海報。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》片中的遊戲，不只會招來邪靈，也讓一群朋友的關係瞬間變了味。嚴正嵐飾演認真過頭的老師，與當年的校園風雲人物涂善存重逢，一起參加久違的同學聚會。原本只是大家起鬨玩的「鬼牽手」，卻在笑鬧之中逐漸失控，童謠唱著「輸了就要跟我走」，當遊戲開始出現代價，「好朋友」的假面也慢慢崩解。為了活下去，這群人開始互相猜疑。

《死亡之握：鬼牽手》在大學同學訂婚派對上，眾人起鬨挑戰「鬼牽手」遊戲。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》校園裡女學生玩了「鬼牽手」遊戲後離奇斷手。（網銀國際影視提供）

在今日曝光的正式預告中，一連串詭異畫面快速閃現，拔河比賽中女學生突然斷手、特寫指甲撕裂崩離痛苦尖叫，小女孩站在高樓陽台邊緣、對著遠方喊著「媽媽」。每個畫面都只閃現幾秒，卻讓人看得屏住呼吸，開始瘋猜這些怪異事件背後，究竟是什麼力量正在悄悄操控？

《死亡之握：鬼牽手》死亡之握迷因成真，舊同學玩招鬼遊戲犯禁忌，睦媄（左起）、初孟軒、嚴正嵐、美麗本人、林子熙、涂善存、歐陽倫。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》因啟動招鬼遊戲，眾人陷入死亡迴戰，睦媄（左起）、初孟軒、嚴正嵐、涂善存。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》招鬼遊戲失控，初孟軒找上道士求救。（網銀國際影視提供）

《死亡之握：鬼牽手》因啟動招鬼遊戲，眾人陷入死亡迴戰，睦媄（左起）、初孟軒、嚴正嵐、涂善存。（網銀國際影視提供）

預告中反覆響起一段歌詞：「好朋友，握握手……輸了就要跟我走。」看似可愛的童謠在片中不斷變奏，當童聲與死亡遊戲交織，天真的旋律也逐漸變得詭異。是朋友，就牽手。《死亡之握：鬼牽手》4月17日全台上映。

