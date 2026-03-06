男神戰場開打！織田裕二尬反町隆史 《水滸傳》連3週奪冠

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本經典名著竟被拍成「男神大集合」史詩劇！《北方謙三 水滸傳》自開播後氣勢驚人，連續3週登上平台日劇排行榜冠軍；該劇集結織田裕二、反町隆史與龜梨和也三大男神同台飆戲，堪稱「史詩級男神戰場」！

《北方謙三 水滸傳》改編日本作家北方謙三暢銷逾1160萬冊的小說版本《水滸傳》；在他的筆下，《水滸傳》不再只是古典英雄故事，而是一場帶著浪漫理想與革命精神的壯烈史詩。

《北方謙三 水滸傳》織田裕二（左）飾演的宋江與反町隆史飾演的晁蓋在雪中靜坐。（Hami Video提供）

3位主演特地錄製影片向台灣觀眾打招呼，齊聲用劇中台詞喊出：「集結吧！」邀請觀眾一起加入梁山泊。

劇中最引爆討論的角色之一，就是龜梨和也飾演的「林冲」。他與泉里香飾演夫妻，兩人第一集的唯美情感戲就掀起話題。但真正讓觀眾熱血沸騰的，是林冲為救妻子張藍拔箭殺敵的一幕，瞬間奠定「為愛而戰」的英雄形象。

龜梨和也透露，拍攝時最難忘的是一場雪原長鏡頭，導演要求「8分鐘一鏡到底」，他必須在零下10度的環境中背人行走。深雪幾乎沒過膝蓋，體力被快速消耗。

他苦笑說：「那種冷是會鑽進骨頭裡的，但看到整個劇組都為了畫面拼命，只能咬牙撐下去。」這場被粉絲稱為「地獄級長鏡頭」的戲，也讓林冲的悲劇英雄形象更加鮮明。

《北方謙三 水滸傳》反町隆史率領義士踏上征途，象徵梁山泊勢力逐漸壯大，揭開革命序幕。（Hami Video提供）

另一個讓觀眾印象深刻的橋段，則來自織田裕二飾演的「宋江」。第一集就出現宋江目睹一名賣花小女孩在戰火中倒下，最後死在他的懷裡，令人心碎。

織田裕二表示，他詮釋角色時最在意的是那份孤獨：「宋江其實沒有力量，他只能依靠夥伴。」他甚至說，拍攝期間幾乎把宋江當作自己的另一個人格，「宋江就是我。」

至於反町隆史飾演的「托塔天王晁蓋」，則是擁有壓倒性武力與氣場。但他認為晁蓋真正的核心並不是力量，而是「信任」。即使與他人理念不同，他仍選擇相信夥伴。

反町隆史也透露，和織田裕二對戲時有一種「空氣都凝住的壓力」。導演若松節朗更爆料，為了維持角色之間微妙的距離感，兩人在戲外幾乎沒有互動，刻意保持距離，讓那種「志同道合卻彼此孤獨」的張力自然呈現在鏡頭前。

《北方謙三 水滸傳》每週日於Hami Video獨家上線。

