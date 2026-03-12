自由電子報
2026年3月運勢全攻略 順風順水開運指南請享用

2026年已進入3月，整體運勢正流向關鍵轉變。（資料照，記者李惠洲攝）2026年已進入3月，整體運勢正流向關鍵轉變。（資料照，記者李惠洲攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年已進入3月，整體運勢正流向關鍵轉變，若能提前察覺運氣起伏，就能順利趨吉避凶，替自己招來好運。3月是一個「整理與預備」的時刻，透過有意識的調整生活節奏，並在重要時間節點採用相應行動，就能讓春季之後的能量流動更順暢。除了季節交替之外，也是內在能量重整契機，放下焦慮，從日常生活中的小事著手，打造幸福快樂的2026年。

3月雖步入萬物甦醒、氣溫回暖的過渡期，在民俗曆法上，這段期間能量轉換的重點並非「強求突破」，反而應該著重於整理自己的內在與生活根基。為了追求運勢穩定，建議縮減多餘的行程與負擔，春季湧入的新機會才有空間停留。

3月20日是二十四節氣當中的「春分」，建議重新檢視金錢與物質生活。（資料照，記者翁聿煌攝）3月20日是二十四節氣當中的「春分」，建議重新檢視金錢與物質生活。（資料照，記者翁聿煌攝）

另外，3月20日是二十四節氣當中的「春分」，建議重新檢視金錢與物質生活，從3月19日就不建議進行高風險的投資擴張，最好透過檢查帳本、清理不常用的銀行帳戶，好好整理一下自己的財物。除此之外，也可以取消未使用的影音平台訂閱，這些小動作都能讓停滯的財運流動。整理錢包也能改善自身與金錢的關係，修正理財態度，等著接受春季之後隨之而來的收入與機會。

春分在占星學中被視為「宇宙元旦」，非常具有象徵意義。（資料照，記者李文德攝）春分在占星學中被視為「宇宙元旦」，非常具有象徵意義。（資料照，記者李文德攝）

春分在占星學中被視為「宇宙元旦」，非常具有象徵意義。雖然2026年的春分這一日剛好與部分凶日重疊，倘若能用「內省」取代「行動」，對於未來更有幫助。這一天可以釐清自己未來的志向，在筆記本上寫下心願或者排定年度計畫，如此一來21日後，行動會變得不可思議的順遂。

3月29日在占星學上象徵新起點，春分當日構思的想法，可以從這天開始付諸行動，就算是聯繫合作對象、開始收集資料這樣小小的動作，都能讓自己越來越好運。

