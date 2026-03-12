自由電子報
娛樂 電視

（影）確定來台開店！《黑白大廚》鄭智善將「環島做料理」 鬆口曝最新進度

〔記者林欣穎／台北報導〕楊銘威、李玉璽、Dora謝雨芝與韓國主廚鄭智善、日本主廚川越達也錄製料理競賽外景實境節目《開火開伙》，將開著餐車走訪全台各地，運用在地食材創作全新料理。今（12）日舉辦媒體見面會，過去因錄製《黑白大廚》圈粉無數的鄭智善被問及在台灣拓店一事，今也透露最新進度。

《開火開伙》媒體聯訪；李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝。（記者陳奕全攝）《開火開伙》媒體聯訪；李玉璽（左起）、鄭智善、楊銘威、川越達也、Dora謝雨芝。（記者陳奕全攝）

鄭智善過去上節目時曾透露，正評估是否在台灣或新加坡開店，在韓國算命節目《天機試煉場》中，還被巫師算出「開在台灣是很好的選擇」，鄭智善今被問及此事也說確實有參考巫師的建議，但自己本來就也關注著台灣，並表示：「在韓國有開『甜蜜蜜』，台灣也會開，會是只有在台灣才可以吃到的韓國式炸醬麵。」至於是否會開在台北？鄭智善未正面回應，用中文神秘表示：「在附近。」

鄭智善對於要用台灣食材做料理，相當期待。（記者陳奕全攝）鄭智善對於要用台灣食材做料理，相當期待。（記者陳奕全攝）

鄭智善過去就曾來台出席活動，對於這次要用台灣食材做料理感到期待，也說會很想吃道地的小吃，想把中式跟韓式結合做料理，她還特別為擔任廚助的李玉璽準備刀具，讓李玉璽受寵若驚，坦言原本怕鄭智善是個嚴肅、很兇的主廚，實際相處才發現對方很親切，至於有沒有惡補韓語，李玉璽馬上脫口用韓文講「對不起」，笑說犯錯馬上道歉很重要，對於這次的合作感到很榮幸，也為此苦練廚藝、加強刀工。

點圖放大body

