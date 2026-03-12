女星合作超強偶像！甜喊「是我喜歡的類型」幻想身高差

〔記者張釔泠／台北報導〕「唱作女聲」黃玠瑋Zooey Wonder因 i 人性格使然，去年底推出創作歌曲《i人情歌》，以純愛情歌題材帶入自身i人個性，唱出一段深藏於心的戀曲，引起廣大i人網友們的共鳴，紛紛表示：「謝謝玠瑋為大家發聲。」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。

除了音樂，黃玠瑋更是繪畫以及動漫的愛好者，平時省話一族的她，聊起音樂、動漫判若兩人，環球音樂今年與台灣最大的 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意」展開全面戰略合作，推動虛擬女團《極深空計畫》出道，也促使黃玠瑋有機會和《極深空計畫》成員之一埃穆亞合唱《i人情歌》，更拍了她人生第一支與虛擬偶像合作的影片，玠瑋直呼：「簡直像做夢一樣，太開心了！」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。

今天（12日）中午黃玠瑋攜手埃穆亞Cover《i人情歌》的影片上線，黃玠瑋表示，「小埃的嗓音是我本身非常喜歡的類型，所以能聽到小埃唱《i人情歌》真的是很興奮！有些旋律由小埃唱出來又多了日系的唱法，在唱合音的時候也有去貼合她，我覺得這是滿好玩的地方。」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。

對於這次的合作，埃穆亞表示：「之前其實有幾次在直播中都有小小的跟粉絲們透露有個特別的合作。大家肯定沒想到會是以這樣的形式出演MV，並跟玠瑋老師一起合唱吧！畢竟我這次是在實景中出現，因此在拍攝時也投入了很多心力，希望能夠將自己的情感更融入這首歌，也希望大家會喜歡。」黃玠瑋則形容這次的跨界合作很夢幻，在拍攝時會需要想像一下，彼此大概身高的對應位置在哪裡，更直嚷羨慕小埃嬌小的身材呢。

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。

黃玠瑋在拍攝前更特別走訪「春魚創意」的辦公室，初步了解一些虛擬製作的幕後花絮，期盼有朝一日可以有自己的虛擬「分身」。而虛實結合的方式不只於此，《極深空計畫》的另一位成員熙歌，也邀請黃玠瑋一起進行網路節目的特別企劃，熙歌表示，「畢竟要結合兩個不同的空間，這次在前置作業時，也花了一些時間去整合，至於究竟會有怎麼樣的節目呈現，就請大家多多期待囉！」

