自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

女星合作超強偶像！甜喊「是我喜歡的類型」幻想身高差

〔記者張釔泠／台北報導〕「唱作女聲」黃玠瑋Zooey Wonder因 i 人性格使然，去年底推出創作歌曲《i人情歌》，以純愛情歌題材帶入自身i人個性，唱出一段深藏於心的戀曲，引起廣大i人網友們的共鳴，紛紛表示：「謝謝玠瑋為大家發聲。」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）

除了音樂，黃玠瑋更是繪畫以及動漫的愛好者，平時省話一族的她，聊起音樂、動漫判若兩人，環球音樂今年與台灣最大的 VTuber 娛樂內容品牌之一「春魚創意」展開全面戰略合作，推動虛擬女團《極深空計畫》出道，也促使黃玠瑋有機會和《極深空計畫》成員之一埃穆亞合唱《i人情歌》，更拍了她人生第一支與虛擬偶像合作的影片，玠瑋直呼：「簡直像做夢一樣，太開心了！」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）

今天（12日）中午黃玠瑋攜手埃穆亞Cover《i人情歌》的影片上線，黃玠瑋表示，「小埃的嗓音是我本身非常喜歡的類型，所以能聽到小埃唱《i人情歌》真的是很興奮！有些旋律由小埃唱出來又多了日系的唱法，在唱合音的時候也有去貼合她，我覺得這是滿好玩的地方。」

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）

對於這次的合作，埃穆亞表示：「之前其實有幾次在直播中都有小小的跟粉絲們透露有個特別的合作。大家肯定沒想到會是以這樣的形式出演MV，並跟玠瑋老師一起合唱吧！畢竟我這次是在實景中出現，因此在拍攝時也投入了很多心力，希望能夠將自己的情感更融入這首歌，也希望大家會喜歡。」黃玠瑋則形容這次的跨界合作很夢幻，在拍攝時會需要想像一下，彼此大概身高的對應位置在哪裡，更直嚷羨慕小埃嬌小的身材呢。

黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）黃玠瑋與虛擬偶像埃穆亞合唱《i人情歌》。（環球提供）

黃玠瑋在拍攝前更特別走訪「春魚創意」的辦公室，初步了解一些虛擬製作的幕後花絮，期盼有朝一日可以有自己的虛擬「分身」。而虛實結合的方式不只於此，《極深空計畫》的另一位成員熙歌，也邀請黃玠瑋一起進行網路節目的特別企劃，熙歌表示，「畢竟要結合兩個不同的空間，這次在前置作業時，也花了一些時間去整合，至於究竟會有怎麼樣的節目呈現，就請大家多多期待囉！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中