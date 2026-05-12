賴慧如遭威脅「弄死妳」！狂被曹雅雯狂粉攻擊…親上火線回應

賴慧如也遭騷擾。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌后曹雅雯遭新加坡粉絲騷擾多年，儘管對方已被遣返回新加坡，至今仍持續收到騷擾訊息，就連好友賴慧如也遭波及，稍早發文回應此事。

賴慧如透露，對方不僅傳訊威脅：「遣返後還是可以弄死妳」，也針對她的出身及婚姻狀況發表攻擊性言論，騷擾訊息不斷。

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對此，賴慧如表示，原本不打算公開談論此事，是因為不想再讓對方獲得關注，也認為事情並未對自己造成太大影響。不過，由於好友曹雅雯收到許多外界關心，她才決定發聲說明。

賴慧如透露，該名女粉絲如今也將她列入騷擾對象，雖然對方已被遣返回新加坡，但仍持續透過網路發表惡劣言論攻擊她們，「這些言語都是人身攻擊」。

對於外界關注，賴慧如則表示，自己並未因此受到影響。她坦言，對方提到的部分內容確實與自己的出身有關，無奈反擊：「總比幸福美滿家庭出身的你，用著別人的痛處傷害別人還要好。」

最後賴慧如也向關心她的粉絲喊話，強調自己一直都有採取保護自己的方式，也不擔心合作廠商因此受到影響，並表示會繼續努力工作、努力生活，把每件事情做好。

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