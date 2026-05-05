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歐陽妮妮1歲兒「把食物丟地上」...張書豪拒服務生收拾 背後原因曝

張書豪和歐陽妮妮很愛1歲兒子。（翻攝自THREADS）張書豪和歐陽妮妮很愛1歲兒子。（翻攝自THREADS）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪和歐陽妮妮去年迎來寶貝兒子「睦睦」，現在小孩已經1歲，剛好近日網路上在討論關於孩子在餐廳用餐的教育議題，張書豪也在社群分享自身經驗，並以自己帶兒子去鼎泰豐用餐的小插曲為例，還表示「父母做的事，其實小孩都在看」，引發不少家長共鳴。

張書豪表示兒子目前正處於學習吃飯的階段，偶爾會因為不耐煩而把食物丟到地上，有時是無意，但他始終堅持讓孩子理解「行為要負責」。每當發生這種情況，他都會指著地上的食物告訴兒子：「丟在地上的東西，我們要負責收拾乾淨。」並親自示範撿拾，讓孩子在一旁觀察，即使年紀尚小無法參與，仍希望他建立基本觀念。

張書豪耐心教兒子規矩。（翻攝自THREADS）張書豪耐心教兒子規矩。（翻攝自THREADS）

他有一次在鼎泰豐用餐，服務人員見狀主動表示可以協助清理，但他仍婉拒對方好意，直言這是與孩子每次外出用餐都會進行的「學習過程」，希望孩子能從小看見並理解收拾的重要性，未來再一起動手完成。

對於外界討論餐廳是否歡迎孩童的議題，張書豪則認為，與其在意環境態度，不如從家庭教育做起，「你希望孩子成為怎樣的人，以身作則最重要」。他強調這不只是關於丟食物，而是從生活細節中學習責任感，點滴累積，都是成長的一部分。

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