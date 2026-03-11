曾擊敗子瑜！「全球最美女孩」訂婚了 未婚夫145萬大鑽戒甜蜜套牢

法國名模蒂蘭布蘭多（左起）宣布與男友訂婚，更曾擠下周子瑜成為「全球最美女孩」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕24歲法國名模蒂蘭布蘭多（Thylane Blondeau）曾被封為「全球最美女孩」，2018年更在「TC Candler」百大美女榜擊敗周子瑜奪下冠軍，近日她宣布人生喜訊，正式與DJ男友班阿塔爾（Ben Attal）訂婚，並曬出價值約3.4萬英鎊（約145萬元台幣）的大鑽戒，甜蜜表示「我對我最好的朋友說了『我願意』，敬未來，直到永遠。」幸福氛圍羨煞粉絲。

蒂蘭布蘭多近日出席巴黎時裝、週時，首度戴著訂婚戒公開亮相，閃耀巨鑽立刻吸引外界目光。據悉，班阿塔爾是在希臘一間五星級飯店向蒂蘭布蘭多求婚成功，隨後她在IG分享兩人甜蜜合照並公開喜訊，喜訊讓許多粉絲湧入留言祝福，也再次勾起外界對這位曾擊敗周子瑜、奪下「TC Candler」百大美女榜冠軍的傳奇童模的關注。

蒂蘭布蘭多被男友送上145萬大鑽戒甜蜜套牢。（組合照，翻攝自IG）

蒂蘭布蘭多3歲就在巴黎香榭麗舍大道被經紀人發掘，4歲便登上伸展台走秀，6歲時因精緻五官被《Vogue Enfants》封為「全球最美女孩」爆紅，10歲更成為史上最年輕登上《Vogue Paris》的模特兒之一。成年後，蒂蘭布蘭多成功轉型成人模特，曾登上米蘭時裝週走秀，從童模到時尚圈指標人物，如今再傳訂婚喜訊，也讓外界見證她人生新階段。

