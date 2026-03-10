女星慶生表演「噴火蛋糕」特效反撲 慘遭火吻脖頸一片爛肉

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女藝人王添羽，近日在27歲生日宴會上模仿網路流行的「噴火蛋糕表演」，不料卻因操作不慎引火自焚。巨大火光燒到下巴與脖頸處，火苗甚至往臉上撲去，立刻送醫急救，並公布事發經過影片。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」。（圖／翻攝自微博）

王添羽慶生時，為拍攝「小紅書同款」酷炫影片效果，竟嘴含96度高濃度白酒噴向點燃蠟燭的生日蛋糕，意圖造成噴火特效。但因沒有考慮到酒精蒸氣遇到火焰容易瞬間回火，導致火舌沿回路燒向她的臉部、下巴與頸部，瞬間她的下巴與頸部被灼傷，眉毛、睫毛以及部分頭髮也被燒焦，皮膚瞬間嚴重燙傷。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自微博）

王添羽公布表演與事後就醫影片，只見她脖子以及下巴都被醫護人員用紗布貼起來，看起來怵目驚心，甚至看到火吻處燒成一片血紅爛肉，王添羽表示當時只是模仿小紅書上流行的「噴火蛋糕」拍攝方式，希望提醒大家此類操作其實相當危險，她事後更表示在小紅書平台上搜尋「生日」或「生日噴火」時，系統推送的全是精緻、表演成功的內容，帶有「好看」、「出片」的標籤，沒有一條危險提醒，她更說明這種只展示「酷炫」，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，這不是分享，是害人，痛批小紅書不負責任。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，迅速赴醫急救。（圖／翻攝自微博

但網友多數不買單，認為她「一點也不值得同情」，多數認為明眼一看就是危險動作為何還要做，難道只是為了「流量」，更認為王添羽作為演員，應該要更懂得保護自己。

