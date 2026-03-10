自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星慶生表演「噴火蛋糕」特效反撲 慘遭火吻脖頸一片爛肉

〔記者王靖惟／台北報導〕中國女藝人王添羽，近日在27歲生日宴會上模仿網路流行的「噴火蛋糕表演」，不料卻因操作不慎引火自焚。巨大火光燒到下巴與脖頸處，火苗甚至往臉上撲去，立刻送醫急救，並公布事發經過影片。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」。（圖／翻攝自微博）王添羽模仿網路「噴火蛋糕」。（圖／翻攝自微博）

王添羽慶生時，為拍攝「小紅書同款」酷炫影片效果，竟嘴含96度高濃度白酒噴向點燃蠟燭的生日蛋糕，意圖造成噴火特效。但因沒有考慮到酒精蒸氣遇到火焰容易瞬間回火，導致火舌沿回路燒向她的臉部、下巴與頸部，瞬間她的下巴與頸部被灼傷，眉毛、睫毛以及部分頭髮也被燒焦，皮膚瞬間嚴重燙傷。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自微博）王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自微博）

王添羽公布表演與事後就醫影片，只見她脖子以及下巴都被醫護人員用紗布貼起來，看起來怵目驚心，甚至看到火吻處燒成一片血紅爛肉，王添羽表示當時只是模仿小紅書上流行的「噴火蛋糕」拍攝方式，希望提醒大家此類操作其實相當危險，她事後更表示在小紅書平台上搜尋「生日」或「生日噴火」時，系統推送的全是精緻、表演成功的內容，帶有「好看」、「出片」的標籤，沒有一條危險提醒，她更說明這種只展示「酷炫」，刻意隱瞞巨大安全隱患的內容，這不是分享，是害人，痛批小紅書不負責任。

王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，迅速赴醫急救。（圖／翻攝自微博王添羽模仿網路「噴火蛋糕」卻遭火苗反撲，迅速赴醫急救。（圖／翻攝自微博

但網友多數不買單，認為她「一點也不值得同情」，多數認為明眼一看就是危險動作為何還要做，難道只是為了「流量」，更認為王添羽作為演員，應該要更懂得保護自己。

☆危險動作  請勿模仿☆

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中