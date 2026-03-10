卓榮泰赴日挺台灣隊被藍營質疑 律師呂秋遠怒嗆2字

行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）

〔記者林南谷／台北報導〕行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用，對此，律師呂秋遠反酸：「那些人只想『自廢』而已吧！」



呂秋遠8日在臉書發文表示，台灣三巨頭（總統、副總統、行政院長）及國防、外交部長出訪非邦交國，都是非常不容易的事情，他說：「我們總是要找各種藉口，才有機會在美國、日本等指標性國家出訪。」

請繼續往下閱讀...

發文中，呂秋遠認為堂堂的台灣行政院長，相當於日本內閣總理大臣，只能以私人看棒球的理由，到東京訪問（私下還有見誰，當然不會說，也不該說），但是，沒辦法，「對日本來說，行政院長在台日斷交後，就是不被承認，又必須限制入境的敏感人物，因為肯定會嚴重影響中日邦交。」

呂秋遠認為，誰不想正式訪問日本？誰不想與日本總理大臣公開在官邸見面？就不能，這時候就是不能。能，那就建交了，還需要這樣？他說，所有的外交都是官方與民間日積月累的努力才有的成果。

對於有些人質疑飛機從哪裡飛、經費從哪裡出的人，呂秋遠反酸：「你們有拿這些問題問過前幾任努力推展台灣國際空間的前總統們嗎？李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，他們過境美國，展開所謂的過境外交，難道飛機一定要加油，一定要演講，一定要下飛機走走嗎？不用也可以，不是嗎？搞這些小動作幹嘛？」

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用。立法院國民黨團書記長林沛祥表示看球沒有問題，問題只有一個，包機帳單是卓榮泰自費，還是全民買單？對此，行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。

李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年1月，國家隊在國訓中心集訓時，卓揆就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。

相關新聞：訪日包機帳單 政院：全數卓揆支付

呂秋遠臉書全文

其實，台灣三巨頭（總統、副總統、行政院長）及國防、外交部長出訪非邦交國，都是非常不容易的事情。我們總是要找各種藉口，才有機會在美國、日本等指標性國家出訪。在中國，他們給這樣的出訪一個名詞，叫做「竄訪」。竄，就是老鼠在逃，所以，台灣的重要政治人物出訪，在他們的眼裡，就是老鼠亂跑的意思。

原則上，特別是美國，台灣行政院長以上的政治人物，要訪問美國，是有潛規則的。

1.不能正式訪問，所以不可能有官方人士來接機。頂多是美國在台協會的代表，如果是總統，可能會有主席來，其他就別說了。

2.不能進官方機構，白宮，達賴喇嘛都去過了，但是台灣總統、行政院長，絕對不行。

3.如果是私人參訪，現任的原則上不行，卸任的可以考慮，但也不太好，盡量避免。

4.如果是人道考量，例如轉機加油，或許可以，但盡量在西岸的城市，或者是在夏威夷、關島，不要在東岸，如果在東岸，那麼盡量只能在紐約，絕對禁止華盛頓首都。

5.盡量不要演講，不要有公開行程，如果有，演講稿要先讓美國知道，行程最好不要公布。如果有照片，美國不同意，就不能公開做政績。

從這些「原則」，就可以知道，我國的政治三巨頭，要參訪非邦交國有多難。雖然這些原則在近年來有鬆綁一些，但這都是因為台灣的國際地位、經濟地位有稍微提高，還有國際冷戰局勢變化，美國對中國的態度有微妙變化。還有，當然是台灣外交人員，包括總統等外交官、非官方等人（例如台灣同鄉會）的努力。

不要以為總統或行政院長非正式訪問美國沒什麼了不起，這是有可能引起戰爭的。也不要以為這種努力沒什麼，要不要看看李前總統在1994年做了什麼？

在1994年，也就是32年前，李總統訪問中南美洲的邦交國，藉機向美國申請過境停留。美國不准，只同意讓專機停留在夏威夷落地加油。當時，美國極盡羞辱李總統，不僅只讓總統只能進空軍基地會客室休息，而且指派軍官上尉接待。這件事讓總統非常憤怒，決定不下飛機，而且穿睡衣接見美國在台協會主席，當時的美國總統，就是民主黨的柯林頓。

這件事披露以後，引起美國國會群情嘩然，認為國務院羞辱台灣總統，後續才有1995年，李總統以私人身份訪問母校康乃爾大學，並且發表「民之所欲，常在我心」的演講，之後埋下了中國決意在1996年，台灣總統第一次民選的時候，對台灣全面演習的伏筆。1997年，李總統又可以以過境名義降落夏威夷，這次美國總算不敢怠慢，但，仍然不能以官方身份進入美國本土。

往後陳水扁、馬英九，都以這樣的方式，「私下」「有默契」的訪問美國，但嚴禁敲鑼打鼓，不准公開與美國政要會面，在蔡英文之後，才可以公開演講，但這段血淚史，是不足以外人道的。

那麼，日本呢？日本比美國更難。因為日本對台外交，從中日建交以後，就越來越保守。在2001年，李前總統已經卸任，想要去日本治療心臟，但日本政府拒絕核發簽證。李前總統當時非常生氣， 還直接批評「日本政府的膽子，比老鼠還小」。在2011年以前，日本政府對於台灣政治人物訪問日本，非常小心，深怕得罪中國。而且日本外務省也是親中派主導，不論是現任、卸任，只要是台灣的重要政治人物，就不能來日本，特別是東京、京都。

為什麼是2011年？因為311大地震。台灣對於日本的善良，讓日本人驚覺，自己其實可以為台灣做更多。在當時安倍晉三首相的努力下，台日關係越來越緊密，於是，這幾年來，台灣的外交部長、副總統，可以藉由某些場合與理由訪問日本，台日關係也越來越好，直到這次，行政院長進了東京。

說來很悲哀也很好笑。 堂堂台灣行政院長，相當於日本的內閣總理大臣，只能以私人看棒球的理由，到東京訪問（私下還有見誰，當然不會說，也不該說），但是，沒辦法。如果有頭髮，誰想要禿頭？對日本來說，行政院長在台日斷交後，就是不被承認，又必須限制入境的敏感人物，因為肯定會嚴重影響中日邦交。誰不想正式訪問日本？誰不想與日本總理大臣公開在官邸見面？就不能，這時候就是不能。能，那就建交了，還需要這樣？

所有的外交，都是官方與民間日積月累的努力才有的成果。台灣的總統、副總統、行政院長，被中國禁足，被他們形容為「竄訪」，但是，我們不走出去，就沒辦法彰顯台灣的存在。到底，到底有誰在計較這筆錢怎麼付？難道他們天真的以為，這次去東京，卓院長真的就是要去看棒球的嗎？沒有別的任務嗎？不是藉由棒球去開展實質外交嗎？

有的話，為什麼不說？

我倒是想問，為什麼要說？外交機密在兩國有默契不公開之前，能說嗎？如果還是有人質疑，卓榮泰就是利用公帑包機去看棒球？這種猜測，除了別有用心，就是腦袋有狀況，只有這兩種狀況而已，真的。

這些質疑飛機從哪裡飛、經費從哪裡出的人，你們有拿這些問題問過前幾任努力推展台灣國際空間的前總統們嗎？李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，他們過境美國，展開所謂的「過境外交」，難道飛機一定要加油，一定要演講，一定要下飛機走走嗎？不用也可以，不是嗎？搞這些小動作幹嘛？

同學，每一次的小突破與小動作，都是為了台灣的地位而努力，好嗎？這次院長能去東京，下次可能就是總統，這次是棒球場，下次可能就可以公開與高市早苗的會面照片，一次一次、一點一點的努力，就是這樣造就我們辛酸的外交成果而已，好嗎？

最後，講一個小故事。1971年，美國國家安全顧問季辛吉訪問巴基斯坦，為了掩人耳目，不讓記者發現，突然聲稱自己肚子痛，消失在媒體前。接著，直接從巴基斯坦飛往北京，與中國總理周恩來見面，奠定了中美關係正常化的基礎。當年，季辛吉都可以假裝拉肚子訪問中國，有任何人質疑他，怎麼可以說謊、飛中國的機票錢是不是自費嗎？

自費？我看，那些人只想自廢而已吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法