自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卓榮泰赴日挺台灣隊被藍營質疑 律師呂秋遠怒嗆2字

行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）

〔記者林南谷／台北報導〕行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用，對此，律師呂秋遠反酸：「那些人只想『自廢』而已吧！」

呂秋遠8日在臉書發文表示，台灣三巨頭（總統、副總統、行政院長）及國防、外交部長出訪非邦交國，都是非常不容易的事情，他說：「我們總是要找各種藉口，才有機會在美國、日本等指標性國家出訪。」

發文中，呂秋遠認為堂堂的台灣行政院長，相當於日本內閣總理大臣，只能以私人看棒球的理由，到東京訪問（私下還有見誰，當然不會說，也不該說），但是，沒辦法，「對日本來說，行政院長在台日斷交後，就是不被承認，又必須限制入境的敏感人物，因為肯定會嚴重影響中日邦交。」

呂秋遠認為，誰不想正式訪問日本？誰不想與日本總理大臣公開在官邸見面？就不能，這時候就是不能。能，那就建交了，還需要這樣？他說，所有的外交都是官方與民間日積月累的努力才有的成果。

對於有些人質疑飛機從哪裡飛、經費從哪裡出的人，呂秋遠反酸：「你們有拿這些問題問過前幾任努力推展台灣國際空間的前總統們嗎？李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，他們過境美國，展開所謂的過境外交，難道飛機一定要加油，一定要演講，一定要下飛機走走嗎？不用也可以，不是嗎？搞這些小動作幹嘛？」

行政院長卓榮泰7日飛至東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，遭在野質疑是公器私用。立法院國民黨團書記長林沛祥表示看球沒有問題，問題只有一個，包機帳單是卓榮泰自費，還是全民買單？對此，行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。

李慧芝表示，卓揆與國人一樣，都非常關心這屆WBC國家代表隊組訓狀況，尤其在今年1月，國家隊在國訓中心集訓時，卓揆就代表國人前往慰勞，這趟前往東京也是與國人一起替台灣隊加油。

相關新聞：訪日包機帳單 政院：全數卓揆支付

呂秋遠臉書全文

其實，台灣三巨頭（總統、副總統、行政院長）及國防、外交部長出訪非邦交國，都是非常不容易的事情。我們總是要找各種藉口，才有機會在美國、日本等指標性國家出訪。在中國，他們給這樣的出訪一個名詞，叫做「竄訪」。竄，就是老鼠在逃，所以，台灣的重要政治人物出訪，在他們的眼裡，就是老鼠亂跑的意思。
原則上，特別是美國，台灣行政院長以上的政治人物，要訪問美國，是有潛規則的。
1.不能正式訪問，所以不可能有官方人士來接機。頂多是美國在台協會的代表，如果是總統，可能會有主席來，其他就別說了。
2.不能進官方機構，白宮，達賴喇嘛都去過了，但是台灣總統、行政院長，絕對不行。
3.如果是私人參訪，現任的原則上不行，卸任的可以考慮，但也不太好，盡量避免。
4.如果是人道考量，例如轉機加油，或許可以，但盡量在西岸的城市，或者是在夏威夷、關島，不要在東岸，如果在東岸，那麼盡量只能在紐約，絕對禁止華盛頓首都。
5.盡量不要演講，不要有公開行程，如果有，演講稿要先讓美國知道，行程最好不要公布。如果有照片，美國不同意，就不能公開做政績。
從這些「原則」，就可以知道，我國的政治三巨頭，要參訪非邦交國有多難。雖然這些原則在近年來有鬆綁一些，但這都是因為台灣的國際地位、經濟地位有稍微提高，還有國際冷戰局勢變化，美國對中國的態度有微妙變化。還有，當然是台灣外交人員，包括總統等外交官、非官方等人（例如台灣同鄉會）的努力。
不要以為總統或行政院長非正式訪問美國沒什麼了不起，這是有可能引起戰爭的。也不要以為這種努力沒什麼，要不要看看李前總統在1994年做了什麼？
在1994年，也就是32年前，李總統訪問中南美洲的邦交國，藉機向美國申請過境停留。美國不准，只同意讓專機停留在夏威夷落地加油。當時，美國極盡羞辱李總統，不僅只讓總統只能進空軍基地會客室休息，而且指派軍官上尉接待。這件事讓總統非常憤怒，決定不下飛機，而且穿睡衣接見美國在台協會主席，當時的美國總統，就是民主黨的柯林頓。
這件事披露以後，引起美國國會群情嘩然，認為國務院羞辱台灣總統，後續才有1995年，李總統以私人身份訪問母校康乃爾大學，並且發表「民之所欲，常在我心」的演講，之後埋下了中國決意在1996年，台灣總統第一次民選的時候，對台灣全面演習的伏筆。1997年，李總統又可以以過境名義降落夏威夷，這次美國總算不敢怠慢，但，仍然不能以官方身份進入美國本土。
往後陳水扁、馬英九，都以這樣的方式，「私下」「有默契」的訪問美國，但嚴禁敲鑼打鼓，不准公開與美國政要會面，在蔡英文之後，才可以公開演講，但這段血淚史，是不足以外人道的。
那麼，日本呢？日本比美國更難。因為日本對台外交，從中日建交以後，就越來越保守。在2001年，李前總統已經卸任，想要去日本治療心臟，但日本政府拒絕核發簽證。李前總統當時非常生氣， 還直接批評「日本政府的膽子，比老鼠還小」。在2011年以前，日本政府對於台灣政治人物訪問日本，非常小心，深怕得罪中國。而且日本外務省也是親中派主導，不論是現任、卸任，只要是台灣的重要政治人物，就不能來日本，特別是東京、京都。
為什麼是2011年？因為311大地震。台灣對於日本的善良，讓日本人驚覺，自己其實可以為台灣做更多。在當時安倍晉三首相的努力下，台日關係越來越緊密，於是，這幾年來，台灣的外交部長、副總統，可以藉由某些場合與理由訪問日本，台日關係也越來越好，直到這次，行政院長進了東京。
說來很悲哀也很好笑。 堂堂台灣行政院長，相當於日本的內閣總理大臣，只能以私人看棒球的理由，到東京訪問（私下還有見誰，當然不會說，也不該說），但是，沒辦法。如果有頭髮，誰想要禿頭？對日本來說，行政院長在台日斷交後，就是不被承認，又必須限制入境的敏感人物，因為肯定會嚴重影響中日邦交。誰不想正式訪問日本？誰不想與日本總理大臣公開在官邸見面？就不能，這時候就是不能。能，那就建交了，還需要這樣？
所有的外交，都是官方與民間日積月累的努力才有的成果。台灣的總統、副總統、行政院長，被中國禁足，被他們形容為「竄訪」，但是，我們不走出去，就沒辦法彰顯台灣的存在。到底，到底有誰在計較這筆錢怎麼付？難道他們天真的以為，這次去東京，卓院長真的就是要去看棒球的嗎？沒有別的任務嗎？不是藉由棒球去開展實質外交嗎？
有的話，為什麼不說？
我倒是想問，為什麼要說？外交機密在兩國有默契不公開之前，能說嗎？如果還是有人質疑，卓榮泰就是利用公帑包機去看棒球？這種猜測，除了別有用心，就是腦袋有狀況，只有這兩種狀況而已，真的。
這些質疑飛機從哪裡飛、經費從哪裡出的人，你們有拿這些問題問過前幾任努力推展台灣國際空間的前總統們嗎？李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，他們過境美國，展開所謂的「過境外交」，難道飛機一定要加油，一定要演講，一定要下飛機走走嗎？不用也可以，不是嗎？搞這些小動作幹嘛？
同學，每一次的小突破與小動作，都是為了台灣的地位而努力，好嗎？這次院長能去東京，下次可能就是總統，這次是棒球場，下次可能就可以公開與高市早苗的會面照片，一次一次、一點一點的努力，就是這樣造就我們辛酸的外交成果而已，好嗎？
最後，講一個小故事。1971年，美國國家安全顧問季辛吉訪問巴基斯坦，為了掩人耳目，不讓記者發現，突然聲稱自己肚子痛，消失在媒體前。接著，直接從巴基斯坦飛往北京，與中國總理周恩來見面，奠定了中美關係正常化的基礎。當年，季辛吉都可以假裝拉肚子訪問中國，有任何人質疑他，怎麼可以說謊、飛中國的機票錢是不是自費嗎？
自費？我看，那些人只想自廢而已吧！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中