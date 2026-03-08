自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柴犬車陣狂奔 李宣榕尋主緊急發文求幫擴

藝人李宣榕在社群發文，替毛孩發聲緊急求援。（翻攝自臉書）藝人李宣榕在社群發文，替毛孩發聲緊急求援。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李宣榕今（8）日在社群發文緊急求援。她語氣緊張且無助地表示，在台北市光復南路與市民大道交叉口，目睹一隻黃色柴犬似乎相當驚恐，在車水馬龍的馬路上瘋狂奔跑，後方有一名年輕男子拿著空空的牽繩拚命追趕。在如此緊急的狀況下，李宣榕趕緊騎著機車展開「尋狗任務」。

李宣榕為了一隻柴犬四處奔波，並拜託大家幫忙趕快找到主人。（翻攝自臉書）李宣榕為了一隻柴犬四處奔波，並拜託大家幫忙趕快找到主人。（翻攝自臉書）

李宣榕在文章開頭就用括號特別標註「急，麻煩大家幫忙轉發」。她表示自己看到黃色柴犬在馬路上狂奔，而飼主是一名年輕男子，手上拿著空牽繩一路追趕。疑似不會看車的柴犬一路往市民大道五段狂奔，主人又被紅燈阻擋，她只好緊急騎車去找狗。

李宣榕表示：在台北市光復南路與市民大道交叉口走失柴犬的主人，狗現在送往太樸醫院。（翻攝自臉書）李宣榕表示：在台北市光復南路與市民大道交叉口走失柴犬的主人，狗現在送往太樸醫院。（翻攝自臉書）

後來，李宣榕在市民大道與東興路附近的人行道上，看到一隻狗躺著完全不動，身旁的熱心民眾正在尋找主人，並討論要把狗送到動物醫院。熱心的李宣榕立刻告訴民眾，自己馬上折返回去找主人。結果那名男子已不知去向，她再折返到狗狗倒下的地方，先告知找不到主人，又得知接下來狗狗會被送往太僕動物醫院，因此趕緊發文，希望透過社群聯繫到主人，盡快趕到醫院，也祈禱毛孩能平安無事。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中