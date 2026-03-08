柴犬車陣狂奔 李宣榕尋主緊急發文求幫擴

藝人李宣榕在社群發文，替毛孩發聲緊急求援。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李宣榕今（8）日在社群發文緊急求援。她語氣緊張且無助地表示，在台北市光復南路與市民大道交叉口，目睹一隻黃色柴犬似乎相當驚恐，在車水馬龍的馬路上瘋狂奔跑，後方有一名年輕男子拿著空空的牽繩拚命追趕。在如此緊急的狀況下，李宣榕趕緊騎著機車展開「尋狗任務」。

李宣榕在文章開頭就用括號特別標註「急，麻煩大家幫忙轉發」。她表示自己看到黃色柴犬在馬路上狂奔，而飼主是一名年輕男子，手上拿著空牽繩一路追趕。疑似不會看車的柴犬一路往市民大道五段狂奔，主人又被紅燈阻擋，她只好緊急騎車去找狗。

後來，李宣榕在市民大道與東興路附近的人行道上，看到一隻狗躺著完全不動，身旁的熱心民眾正在尋找主人，並討論要把狗送到動物醫院。熱心的李宣榕立刻告訴民眾，自己馬上折返回去找主人。結果那名男子已不知去向，她再折返到狗狗倒下的地方，先告知找不到主人，又得知接下來狗狗會被送往太僕動物醫院，因此趕緊發文，希望透過社群聯繫到主人，盡快趕到醫院，也祈禱毛孩能平安無事。

