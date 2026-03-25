前所未見的製作規模！影集版《哈利波特》首曝劇照宣布預告要來了

〔記者許世穎／綜合報導〕HBO《哈利波特》原創影集發布首張官方劇照，除了讓粉絲們一窺全新霍格華茲的部分外觀外，同時也預告首支預告片將於明天登場。劇照中，由多明尼克麥勞克林飾演的哈利披上紅金相間的斗篷，上面印有「波特」姓氏與7號球衣號碼，背對鏡頭、似乎正準備走向魁地奇球場。

HBO曝光《哈利波特》原創影集首張背影劇照。（翻攝自官方臉書）

該影集自2024年秋天開放試鏡以來，吸引超過3萬人角逐主角位置，最終由多明尼克麥勞克林飾演哈利波特，阿拉貝拉史丹頓飾演妙麗，艾拉斯泰斯陶特飾演榮恩。其他卡司還包括約翰李斯高飾演鄧不利多，珍娜麥提爾飾演麥教授，帕帕艾西杜飾演石內卜，尼克佛洛斯特飾演海格；盧克薩隆飾演奎里教授，以及保羅懷特豪斯飾演飛七。

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阿拉貝拉史丹頓（左起）、多明尼克麥勞克林、艾拉斯泰斯陶特將在影集版《哈利波特》飾演妙麗、哈利波特以及榮恩。（HBO提供）

HBO 也進一步強調，這部影集的製作規模可說是前所未見，甚至被形容為「公司通常不會進行的等級投資」，目標是完整呈現整個《哈利波特》系列的故事。影集去年夏天正式開拍，規劃將每一本原著小說改編為一整季內容，意味著整體製作將橫跨未來近十年，主要演員也已簽約，將長期參與這項龐大計畫。

HBO Max 原創內容負責人莎拉奧布里在Series Mania電視論壇上表示，這是一項對平台而言「極為龐大的承諾」，其製作成本在一般情況下幾乎難以想像。「能夠打造如此重要的作品非常特別，雖然壓力巨大，但同時也令人無比興奮…我們正在建構的世界絕對是非凡的。」

隨著拍攝持續進行，片場規模也逐漸曝光。日前一次外流畫面首度揭示了新版斜角巷的樣貌，這條貫穿整個系列的魔法商業街以實景搭建呈現，規模宏大且細節豐富，顯示製作團隊投入大量資源打造可長期使用的場景，為未來多季拍攝鋪路。

影集版《哈利波特》卡司包括約翰李斯高（上排左起）、珍娜麥提爾、帕帕艾西杜；以及尼克佛洛斯特（下排左起）、盧克薩隆和保羅懷特豪斯。（HBO提供）

奧布里也透露，HBO 曾邀請多位《哈利波特》相關的網路創作者參觀片場，當他們親眼見到魔法世界以更高層次的細節重現時，甚至感動落淚。而日前也有消息曝光，指出影集大量採用完整實體場景，而非依賴綠幕合成，帶來更具沉浸感的視覺體驗，還將加入原著未描寫的橋段，例如妙麗收到霍格華茲錄取通知書的情節。

多明尼克麥勞克林在影集版《哈利波特》的造型。（HBO提供）

以目前公開資訊來看，《哈利波特》影集絕對是HBO歷來最具規模的長期投資之一，隨著首支預告即將發布，這個全新版本的魔法世界也將正式揭開序幕。影集預定2027年正式推出。

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