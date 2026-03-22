YTR酷的夢《中文怪物》徵助理 「玻璃心不適合」掀網論戰

法國百萬YTR「酷」（右）去年製作《中文怪物》實境遊戲益智節目，企劃＆經紀人阿毛誠微助理，「徵才條件」引發熱議。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕法國YouTuber「酷的夢（Ku's dream）」團隊去年製作出《中文怪物》，被譽為是灣YouTube圈高規格製作的代表作之一，全季共6集，總觀看次數突破1,900萬次。前幾天他在社群PO出 「徵助理」啟事，應徵條件開宗明義指出這份工作「無經驗可」，但工作性質五花八門，包括：需要回覆合作廠商信件，與廠商溝通合作細節，協助處理相關行政事項和拍攝雜務，除了要做好製作人交付的任務，工作上也需要發想企劃、撰寫腳本、偶爾參與影片拍攝與製作流程、薪水面議…等。

但其中有個備註特別搶眼，「玻璃心者不適合」這個條件竟被強調了3次，意外引發網友熱議。

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有網友留言詢問，「玻璃心的定義是什麼？@@難道講話帶侮辱性也不能委屈嗎？不太懂工作上說玻璃心是什麼意思，互相尊重是基本。」馬上帶動網友討論「玻璃心」的認定與定義攻防戰，像是「同一個狀況，如果會傷心、難過、有負面想法，而其他大多數人不會，那這個人就是玻璃心。相反，很多人對某個狀況會有負面感受，但某人卻可以正面思考並解決問題，這個人就是心理素質強大。」、「你會這麼回 代表你第一關就不是他們要的人了。」、「這個很好理解啊，有些員工做錯事情，你也沒罵他，只是講他而已，就立馬開始擺臉色，然後就無預警離職，這種員工不少耶?而且如果工作需要協調，那很容易有壓力跟挫折，如果挫折一點立馬懈怠或是不做，只是增加其他人的困擾。」還有人指出「通常玻璃心的人都不覺得自己玻璃心欸」。

不過，因為看過節目的人都對企劃經紀人「阿毛」印象深刻，很多人在留言表示自己是阿毛粉，很希望自己被錄取，直呼「根本夢幻職業啊」，更貼心叮嚀酷和阿毛：「要小心應徵到蔡阿嘎遇到的那種還有莫莉遇到的」。

還有不少貼心酷粉幫忙補遺，是不是忘了列出「要熱愛芋頭」這個條件了…。

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