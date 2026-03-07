自由電子報
娛樂 最新消息

李蒨蓉氣炸！22年老公突認「想離婚千次」 婚姻真實面曝光：我真的很不爽

〔記者邱奕欽／台北報導〕李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億的集團CEO李德立，婚後育有2子的她，將重心擺在家庭，逐漸淡出螢光幕前。李蒨蓉結婚22年感情穩定，近日卻在影片中意外談到離婚話題，老公一句「曾動過上千次離婚念頭」瞬間引爆氣氛，她更當場激動撂下狠話：「今天這個離婚議題我真的很不爽。」

李蒨蓉近日與富商老公李德立拍攝短影音分享夫妻相處日常，提到兩人2003年12月13日在普吉島舉行婚禮，加上婚前交往7年，實際相處時間已接近30年。她坦言婚姻一路走來並不容易，無論是交往或結婚後都經歷過不少爭吵與磨合，因此離婚念頭其實曾經常掛在她嘴邊。

李蒨蓉（左）得知老公在22年婚姻中，有過上千次離婚念頭，當場氣喊「我很不爽」。（資料照）李蒨蓉（左）得知老公在22年婚姻中，有過上千次離婚念頭，當場氣喊「我很不爽」。（資料照）

沒想到，當話題談到「誰比較常想離婚」，老公突然脫口自己曾動過「上千次」離婚念頭，李蒨蓉聽到後也頗為詫異，甚至被嚇得當場大喊「你有上千次？我以為你只有一次。你想跟我離婚？你以為你是誰啊！」老公見氣氛不對，趕緊解釋只是形容很多次的意思，不一定真的有上千次，但李蒨蓉仍直言難以接受，甚至認為「10次我都沒有辦法接受」。

對此，老公李德立則進一步解釋，很多時候只是因為生活中的小摩擦或不愉快情境，人才會短暫冒出「為什麼要跟另一半在一起」的念頭，僅是瞬間情緒而非真的想離婚，同時強調「念頭不是行動」。不過，李蒨蓉似乎仍無法接受，甚至情緒激動表示「今天真的…這個離婚議題我真的很不爽！」超真實的夫妻對話，反而讓大票網友引爆共鳴，紛紛直言「說真話才是真夫妻」、「好直白的老公」、「婚姻的真面目就是這樣」。

