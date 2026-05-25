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娛樂 電視

台大五姬消失8年近況曝光！陳匡怡斜槓當女強人 驚吐：金錢壓力很大

〔記者李紹綾／台北報導〕「台大五姬」陳匡怡2017年淡出幕前，昨（24日）現身台灣萌愛公益協會舉辦的「捐米一袋袋，幸福一代代」公益活動。久未公開露面的她，一登場依舊仙氣飄飄、狀態好到驚人，受訪時大方解密自己的「女強人近況」。

陳匡怡現身公益活動。（記者王文麟攝）陳匡怡現身公益活動。（記者王文麟攝）

陳匡怡透露，自己早早就跟朋友創業，不僅是即時預訂都會享樂APP「FunNow」的創始團隊，如今更斜槓手搖飲品牌「丘森茶室」擔任品牌總監。現場她也大吐創業苦水：「金錢的壓力還滿大！」至於未來有無考慮復出幕前？她則抱持開放態度：「有好的機會當然可以。」

有趣的是，同場做公益的，還有剛因「自製火焰槍事件」鬧得沸沸揚揚的孫安佐前經紀人「重讀天月」陳昱中。由於孫安佐目前遭到羈押禁見，前經紀人便代為出席公益活動。

陳匡怡現身公益活動。（記者王文麟攝）陳匡怡現身公益活動。（記者王文麟攝）

陳匡怡坦言平時會看娛樂新聞，但較少仔細關注，現場得整個事件發生的過程時，她顯然對孫安佐涉犯公共危險罪的官司完全狀況外，還當場劈頭詢問：「是在做火槍嗎？」聽完記者解釋後，她才驚訝表示：「可能是他個人的一些興趣，但有點危險，做火槍感覺很可怕。好像有一直看到新聞，可是沒有仔細看。」

不過就陳匡怡所知，孫安佐前幾個月就和萌愛公益協會有過合作。為此，她展現高EQ幫素未謀面的孫安佐平反：「因為我不認識安佐，所以可能沒有資格發表評論，但我相信他是一個有很愛心的男生，不然他不會對於公益活動這麼有興趣跟熱忱。」暖心希望孫安佐出來後要多注重安全。

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