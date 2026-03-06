自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周杰倫愛的視角！昆凌吃湯圓「手中瓷碗意外被盯上」 22K手繪金邊價格曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫的愛妻昆凌吃湯圓竟意外讓網友歪樓！昆凌近日曬出居家吃湯圓的照片，原本只是甜蜜過節日常，沒想到粉絲們卻集體盯上她手中的「22K金邊瓷碗」，不僅狂喊是「周杰倫愛的視角」，就連碗的品牌與價格也被挖出。

昆凌分享「周杰倫愛的視角」湯圓照。（組合照，翻攝自IG、小紅書）昆凌分享「周杰倫愛的視角」湯圓照。（組合照，翻攝自IG、小紅書）

周杰倫與昆凌婚後育有2女1子，一家5口定居澳洲，家庭生活相當低調幸福；適逢元宵節，昆凌釋出享用湯圓的居家照片，她坐在沙發上，一手端著花紋瓷碗、一手拿湯匙，將圓潤湯圓湊近鏡頭，背景可見大片落地窗與藝術畫作，室內空間寬敞明亮，她更以俏皮語氣表示：「啊～吃湯圓啦！元宵節大家吃湯圓了嗎？Hannah牌『手搓湯圓』已上線，來一口嘛。」

昆凌手中的金邊瓷碗意外被全網盯上。（翻攝自小紅書）昆凌手中的金邊瓷碗意外被全網盯上。（翻攝自小紅書）

不過，粉絲們不僅紛紛笑稱照片是「周董愛的視角」，甚至將目光放在昆凌手中的瓷碗，有網友表示，該瓷碗來自英國百年瓷器品牌，直徑約11公分，碗緣以手工描繪22K金邊，碗內則是經典玫瑰碎花圖案，充滿濃厚英式風格。

官方資料顯示，該款瓷碗在英國授權通路售價為20至22英鎊（約850至950元台幣），價格曝光後，網友們也紛紛表示「不愧是周董！」、「我都用市場賣的」、「好有質感的生活，連碗都特別講究！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中