周杰倫愛的視角！昆凌吃湯圓「手中瓷碗意外被盯上」 22K手繪金邊價格曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫的愛妻昆凌吃湯圓竟意外讓網友歪樓！昆凌近日曬出居家吃湯圓的照片，原本只是甜蜜過節日常，沒想到粉絲們卻集體盯上她手中的「22K金邊瓷碗」，不僅狂喊是「周杰倫愛的視角」，就連碗的品牌與價格也被挖出。

昆凌分享「周杰倫愛的視角」湯圓照。（組合照，翻攝自IG、小紅書）

周杰倫與昆凌婚後育有2女1子，一家5口定居澳洲，家庭生活相當低調幸福；適逢元宵節，昆凌釋出享用湯圓的居家照片，她坐在沙發上，一手端著花紋瓷碗、一手拿湯匙，將圓潤湯圓湊近鏡頭，背景可見大片落地窗與藝術畫作，室內空間寬敞明亮，她更以俏皮語氣表示：「啊～吃湯圓啦！元宵節大家吃湯圓了嗎？Hannah牌『手搓湯圓』已上線，來一口嘛。」

昆凌手中的金邊瓷碗意外被全網盯上。（翻攝自小紅書）

不過，粉絲們不僅紛紛笑稱照片是「周董愛的視角」，甚至將目光放在昆凌手中的瓷碗，有網友表示，該瓷碗來自英國百年瓷器品牌，直徑約11公分，碗緣以手工描繪22K金邊，碗內則是經典玫瑰碎花圖案，充滿濃厚英式風格。

官方資料顯示，該款瓷碗在英國授權通路售價為20至22英鎊（約850至950元台幣），價格曝光後，網友們也紛紛表示「不愧是周董！」、「我都用市場賣的」、「好有質感的生活，連碗都特別講究！」

