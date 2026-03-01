（獨家）詹雅雯59歲了！宣布人生重大決定 驚爆最新現況

詹雅雯迎接59歲人生新篇章，開設YouTube記錄真實自我。（經紀人梁莉玲提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后詹雅雯上月宣布全新身分，正式開設個人YouTube頻道。她接受本報訪問，首度談及背後的真實原因，坦言人生無常，不想留下遺憾。

詹雅雯表示：「其實YouTube這件事情之前完全沒有計劃，更不在我人生規劃中。」直到上月，她的妹妹與外甥從澎湖特地到她台北的家中替她慶生，還準備了秘密驚喜。詹雅雯回憶當時情景：「打開門聽到他們唱生日快樂歌，我好驚訝！我的生日還沒到啊！但也很驚喜！」原來驚喜就是這個YouTube頻道，也是詹雅雯的妹妹與外甥送給她的禮物，希望她能多拍影片，為自己留下紀錄。

詹雅雯不再獨自承受病痛，要以影片紀錄心路歷程。（經紀人梁莉玲提供）

詹雅雯感性分享：「農曆年我就59歲了，大家都說逢九要小心，更何況我是人前笑，背後病況卻越來越惡化。」詹雅雯罹患帕金森氏症多年，前陣子得知歌手王彙筑的父親因同樣病症離世，內心更是百感交集。她坦言：「我跟王彙筑的爸爸一樣，是內臟型、胃腸型的帕金森。她爸爸很辛苦，撐了八年走了，這個病會讓內臟器官慢慢敗壞、衰竭而亡。」她的語氣雖然冷靜，卻是字字沉重。

家人希望詹雅雯，不論生命還有多長，都不要留下遺憾，也盼她把病痛與重度憂鬱症帶來的折磨，化作記錄的力量，而不是獨自躲起來承受。

詹雅雯分享近況，感謝親友始終相伴。（經紀人梁莉玲提供）

詹雅雯說：「我的人生是過秒關！哪一秒過得去，就能存活；下一秒如何，都無常。YouTube對我的意義，是家人對我的愛。」她期待在新的一年，透過YouTube與粉絲有更多交流。她不忘笑說：「不含添加物，僅此一家，別無分號喔！」

談起內容風格，詹雅雯真誠表示：「我從小最愛吃的就是陽春麵，所以我的YT沒有光鮮亮麗的佈景，只有我最陽春、最實在的故事跟歌聲。」想把最真實、最自然的一面，留給一路陪伴她的歌迷。

