TVBS爆裁員45人 前員工主播抖「害怕的事」

鏡電視主播廖芳潔擁有亮麗外貌。（翻攝自廖芳潔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視新聞媒體業進入寒冬？！曾獲「卓越新聞獎」肯定的屏東資深記者葉奉達，上個月底突曝光一段群組對話截圖，自曝因公司裁員已卸下TVBS駐地記者，並退出地方新聞群組，引發媒體圈熱議。

葉奉達當時發文公布LINE群組截圖，群組名稱為「屏東縣政府新聞室」，他在群組中發出公告表示：「本人任職TVBS屏東駐地記者，將於28日正式終止，並將退出貴單位媒體新聞群組。」同時說明後續採訪將由TVBS南部中心接手，語氣平靜卻藏不住無奈。

請繼續往下閱讀...

TVBS瘋傳裁員消息，今（2）日中午，該台前員工、現任鏡電視主播廖芳潔在臉書發文也提及此事，透露最近大家都在關注她前東家TVBS裁員，長期身處媒體第一線的她，坦言其實不只媒體業，其實很多中小企業都有一樣的狀況，只是在AI的加速下更迅速進入冰河期。

TVBS近期傳出裁員計畫。（本報資料照）

廖芳潔分析AI取代白領是必然的，且會分兩個階段，「第一階段現在已經在發生了，底層員工用AI交差，主管還沒發現，這段『蒙混期』看起來很平靜，但其實每個人都在默默示範自己的位置有多容易被取代。」

至於第二階段，廖芳潔分析是主管某天突然意識到AI能做的很多，然後就是裁員，但現在看到許多公司的做法仍是傳統的，「每個部門交出幾個名額，薪資最高或表現最差或年資最久.....這種齊頭式裁員，說穿了不是AI策略，是管理層對自己組織的無知。」

而當主管說不清楚「這個職位哪些部分可以被AI取代、哪些是真正需要人類判斷」，廖芳潔認為主管唯一能做的，就是用名額分配來規避責任，「這看起來公平，實際上是把應該做的診斷工作外包給了運氣，是借用AI的名義來進行傳統裁員。」

廖芳潔也進一步點出這樣的結果通常是：「被裁掉的不是真正可以被AI取代的人，而是不擅長公司政治、或者恰好在被分配到名額的部門的人，結果就是裁員之後才發現唉呀完了，說好要用AI加速，結果卻根本沒有人懂得怎麼用AI去補上缺口或建立流程，只好再重新招人，或是乾脆放著讓工作品質下滑。」

廖芳潔坦言，這些才是真正值得害怕的事，「不是AI太強，是掌握決策權的人，還沒準備好。」TVBS近期傳出啟動裁員計畫，外界盛傳裁員人數約45人，但未獲證實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法