驚蟄「打小人」不只是民俗？彭老師揭露：清除生命過敏源

驚蟄節氣保健要「打小人」。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（5）日起進入「驚蟄」，歌仔戲國寶楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師彭繼祖表示，驚蟄，春雷始鳴，天地震動，是春暖花開的季節，也是各種病毒和細菌活躍的季節，身體的淋巴系統特別敏感，病菌容易入侵，甚至舊疾復發，要多留意睡眠、少吃白米飯、麵包這類的白色的食物。

彭老說春天，腠理從冬天時的封閉逐漸打開，皮膚容易發癢，會有脫皮、皮屑多、腳底脫皮、長疹子、長癬等狀態，若長出紅點，是身體在清理，可以擦一些蘆薈凝膠舒緩，不要去壓抑。發癢時，輕輕拍拍、震動導引，讓疹子更順暢發出來，也會降低癢的程度。不在外、就在內，能發出來其實是好事。

「驚蟄，打（清除）小人」。其實小人，也就是周邊的小小微生物，花粉、小微塵、塵蟎、黴菌，這些讓你過敏、發癢、打噴嚏、臉腫、脖子粗、發炎、不舒服的小微生物眾生，所以要清理環境使之乾淨預防發霉，清除自己生命中容易過敏的感染源。

同時驚蟄也是增強免疫力是重要關鍵，生命衛氣的能量由此啟動，照顧好肝，提高免疫力，可以預防疾病發生。因為肝臟是人體重要解毒器官，免疫系統用了一整年，現在開始修復。肝不好的人、免疫能力失調，會出現：口腔、舌頭潰瘍；嘴角、脖子或腰部長出帶狀皰疹；頸部、腋下、鼠蹊的淋巴結節腫大；過敏、長疹子、皰疹、流鼻涕、流鼻水、出痰、吐、拉肚子、發燒、花粉熱等症狀。

春天的天氣變化大，感冒、咳嗽、肺不舒服，多半是秋天時吃冰、吃西瓜、甜食的食物吃多，「秋病春發」引起。此時也是慢性胃炎、胃潰瘍、膽結石、肝炎等容易復發的季節。所以春天，要健脾胃、不要發脾氣。尤其是火馬年，千萬不要急躁、不要發怒、不要熬夜。

驚蟄打小人，業者腦筋動得快，推出打小人椪餅。（記者王姝琇攝）

驚蟄節氣保健如下：

1. 眼睛乾澀不舒服時，睜大眼睛、舌頭伸出往下用力、張大嘴主動打哈欠3～5回，能讓眼睛自然濕潤。

2.刮痧板刮大拇指「少商穴」，可安神、讓精神安定。

3.刮大敦穴（脚大拇指，靠第二趾一側）到太衝穴（第一二腳趾骨交接的凹陷處），疏泄肝火，疏肝解鬱。

4.拍打位於小腿內側，腳踝內側骨頭突起（內踝尖）向上約四指寬（3寸）處，脛骨後緣的凹陷處的三陰交，肝經、脾經、腎經的交匯點。最好能用金雞獨立姿勢拍。左、右腳各拍100下。

