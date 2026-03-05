自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

驚蟄「打小人」不只是民俗？彭老師揭露：清除生命過敏源

驚蟄節氣保健要「打小人」。（彭老師提供）驚蟄節氣保健要「打小人」。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（5）日起進入「驚蟄」，歌仔戲國寶楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師彭繼祖表示，驚蟄，春雷始鳴，天地震動，是春暖花開的季節，也是各種病毒和細菌活躍的季節，身體的淋巴系統特別敏感，病菌容易入侵，甚至舊疾復發，要多留意睡眠、少吃白米飯、麵包這類的白色的食物。

彭老說春天，腠理從冬天時的封閉逐漸打開，皮膚容易發癢，會有脫皮、皮屑多、腳底脫皮、長疹子、長癬等狀態，若長出紅點，是身體在清理，可以擦一些蘆薈凝膠舒緩，不要去壓抑。發癢時，輕輕拍拍、震動導引，讓疹子更順暢發出來，也會降低癢的程度。不在外、就在內，能發出來其實是好事。

「驚蟄，打（清除）小人」。其實小人，也就是周邊的小小微生物，花粉、小微塵、塵蟎、黴菌，這些讓你過敏、發癢、打噴嚏、臉腫、脖子粗、發炎、不舒服的小微生物眾生，所以要清理環境使之乾淨預防發霉，清除自己生命中容易過敏的感染源。

同時驚蟄也是增強免疫力是重要關鍵，生命衛氣的能量由此啟動，照顧好肝，提高免疫力，可以預防疾病發生。因為肝臟是人體重要解毒器官，免疫系統用了一整年，現在開始修復。肝不好的人、免疫能力失調，會出現：口腔、舌頭潰瘍；嘴角、脖子或腰部長出帶狀皰疹；頸部、腋下、鼠蹊的淋巴結節腫大；過敏、長疹子、皰疹、流鼻涕、流鼻水、出痰、吐、拉肚子、發燒、花粉熱等症狀。

春天的天氣變化大，感冒、咳嗽、肺不舒服，多半是秋天時吃冰、吃西瓜、甜食的食物吃多，「秋病春發」引起。此時也是慢性胃炎、胃潰瘍、膽結石、肝炎等容易復發的季節。所以春天，要健脾胃、不要發脾氣。尤其是火馬年，千萬不要急躁、不要發怒、不要熬夜。

驚蟄打小人，業者腦筋動得快，推出打小人椪餅。（記者王姝琇攝）驚蟄打小人，業者腦筋動得快，推出打小人椪餅。（記者王姝琇攝）

驚蟄節氣保健如下：

1. 眼睛乾澀不舒服時，睜大眼睛、舌頭伸出往下用力、張大嘴主動打哈欠3～5回，能讓眼睛自然濕潤。

2.刮痧板刮大拇指「少商穴」，可安神、讓精神安定。

3.刮大敦穴（脚大拇指，靠第二趾一側）到太衝穴（第一二腳趾骨交接的凹陷處），疏泄肝火，疏肝解鬱。

4.拍打位於小腿內側，腳踝內側骨頭突起（內踝尖）向上約四指寬（3寸）處，脛骨後緣的凹陷處的三陰交，肝經、脾經、腎經的交匯點。最好能用金雞獨立姿勢拍。左、右腳各拍100下。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中