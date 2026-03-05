GD代言新照曝光 低調按讚T.O.P回歸引熱議

韓國天團BIGBANG成員GD向來是全球矚目的天王級巨星。（品牌提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天團BIGBANG成員「G-DRAGON」GD權志龍向來是全球矚目的天王級巨星，一舉一動都備受關注。平時相當喜歡在社群平台按讚的他，近日被粉絲發現低調替前成員T.O.P的回歸相關新聞按讚，讓不少老粉絲感動直呼「太暖了」。

GD代言的時尚配件品牌CASETiFY也公開最新形象照。（品牌提供）

今（5）日GD代言的時尚配件品牌CASETiFY也公開最新形象照。畫面中只見GD被五彩繽紛的手機配件包圍，展現出俏皮又帥氣的反差魅力。

請繼續往下閱讀...

身為品牌首位全球代言人，GD在形象照中以多種姿勢入鏡，包括手持手機、半遮臉、蹲坐等造型，整體風格充滿藝術感與潮流氣息。透過鮮豔色彩與創意構圖，也完整展現GD獨有的個人時尚風格。

GD被五彩繽紛的手機配件包圍，展現出俏皮又帥氣的反差魅力。（品牌提供）

值得一提的是，BIGBANG先前確定會舉辦20週年世界巡迴演唱會。而在這組形象照中，GD 也透過薄荷藍、萊姆黃、烈焰橙、螢光綠、晶豔粉等鮮明色彩，展現內心童趣又充滿創意的一面。即使沒有多餘言語，也能透過色彩讓人感受到他的藝術魅力與潮流態度。

即使沒有多餘言語，也能透過色彩讓人感受到GD的藝術魅力與潮流態度。（品牌提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法