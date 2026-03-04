陳培瑜簡舒培力挺 馬郁雯掃街拜票堅持乾淨選舉

馬郁雯今天一早在陳培瑜（右）陪同下掃國光市場。（記者甘孟霖攝）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台前主播、有「揭弊女神」封號的馬郁雯投入民進黨台北市議員選舉，9日至15日將進行初選電話民調，中正、萬華提名4席，馬郁雯堅持打一場乾乾淨淨選舉，靠著好交情讓多位立委、台北市議員站台力挺。

無懼壓力的馬郁雯，擔任記者階段就為大家站在第一線，從她擔任記者跑台北市議會時，受到民進黨台北市議員簡舒培照顧，如今轉換身份投入選舉，馬郁雯驕傲說：「有簡舒培認證，我一定會成為替市民大聲說話、認真服務的好議員。」馬郁雯懇請中正、萬華民眾，9日至15日，晚間六點到十點半一接到電話唯一支持「馬郁雯」。

請繼續往下閱讀...

台北市議員簡舒培也拉著馬郁雯，希望獲得市民支持。（翻攝自馬郁雯臉書）

除了簡舒培，民進黨立委陳培瑜今（4）日也陪馬郁雯到市場掃街衝刺，馬郁雯說，宣布參選後她就是一天當好幾天用，陳培瑜也誇馬郁雯：「過去她當記者報導，就一直為了維護台灣主權發聲，地方議題也很熟悉，是最適任的人選。」

今天一早，馬郁雯在萬華區國光市場掃街，自從宣布參選後，她每天都是清晨5、6點出門，一路到晚上11點才回家，她說：「我在路口堅持不放錄音帶，自己拿麥克風，希望選民能夠感受到我的誠意。」

