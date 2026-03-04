自由電子報
娛樂 最新消息

《超夜》詹緒純病逝家中！遺孀曝生前拒插管「右手腫脹一天就走了」

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深音樂人詹緒純上月19日辭世，享壽72歲。今（4）日舉辦告別式，遺孀詹嫂提到丈夫離世的經過，強忍淚水，透露詹緒純生前身體非常健康，「健保卡幾乎沒用過的人」，沒想到這場惡夢來得太突然，從發現異狀到離開，僅僅一天的時間。

詹緒純病逝家中，詹嫂表示老公平常健保卡沒用過，離開得相當突然。（記者傅茗渝攝）詹緒純病逝家中，詹嫂表示老公平常健保卡沒用過，離開得相當突然。（記者傅茗渝攝）

詹嫂表示詹緒純病情的狀況轉變極快。起初發現他右手腫脹，要老公看醫生，當時詹緒純回「手腫還要去醫院喔？」還先洗澡洗頭才出發，先後前往慈濟與台大醫院，診斷出黃斑部病變及腦幹栓塞，但他腦袋非常清楚，堅持不願在醫院接受插管等侵入性治療，直言：「我要回家。」

詹嫂心痛表示，當時看著丈夫回到家躺在床上，發出最後一聲讚嘆：「回家真好。」隨後便在睡夢中安詳辭世。詹嫂感嘆：「手腫到離開才一天多，他沒受苦，就這樣把我『丟包』了。」提到最疼愛的女兒，詹嫂更是鼻酸，表示丈夫生前極度寵愛優秀的女兒，應該是放心女兒與女婿才如此安詳離開。

詹嫂透露詹緒純譜留後進遺愛人間。（記者傅茗渝攝）詹嫂透露詹緒純譜留後進遺愛人間。（記者傅茗渝攝）

談到丈夫，詹嫂滿是驕傲。她提到詹緒純一生律己甚嚴，除了抽菸之外，「吃喝嫖賭都不會」，是個純粹的音樂人。即便離開了，他仍將心血樂譜都送給大家，選擇遺愛人間。

與詹緒純有著40多年交情的樂手老師孔鏘也在旁補充，讚詹緒純是「最優秀的老師、最標準的丈夫」。孔鏘表示：「他太熱愛自己的工作，一直堅持在這個行業，不管大環境好壞都覺得很開心。認識他40多年，我從來沒看過他生氣。」

