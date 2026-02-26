自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《世間情》神鵰俠侶10年再合體！吻戲進階床戲 投超猛震撼彈

〔記者蕭方綺／台北報導〕璟宣在三立八點檔《百味人生》與林佑星展開對手戲，也讓兩人繼《世間情》演出神鵰俠侶kuso橋段後，時隔10年再續緣分。2人劇中上演親密床戲橋段，拍攝時其他藝人就開玩笑討論他好幸福。而兩人相隔10年再度拍親密戲，從過去的吻戲到如今的情感升級，不僅勾起觀眾回憶，更為劇情注入濃厚情感張力。

璟宣（左）和林佑星在《百味人生》再續前緣。（三立提供）璟宣（左）和林佑星在《百味人生》再續前緣。（三立提供）

談及這次難得的再度同框，林佑星幽默形容兩人的緣分「比牛郎織女還珍貴」，笑說：「人家一年還能見一次，我們是10年才見一次。」回憶拍攝當天，林佑星笑說，或許是因為太久沒合作，加上彼此早在10年前就已拍過親密戲碼，默契依舊在，一進房間「兩個人就已經躺好，姿勢都準備好了」，雖然只是玩笑帶過，卻也讓現場笑聲不斷。

璟宣（左）和林佑星在《百味人生》乾柴烈火。（三立提供）璟宣（左）和林佑星在《百味人生》乾柴烈火。（三立提供）

談到實際拍攝心情，林佑星坦言原本以為這次飾演中年角色，應該不會再有床戲安排，沒想到劇情依舊給出「震撼彈」，讓他又驚又喜。他笑說當天其實相當緊張，「真的會小鹿亂撞」，甚至有點「怕怕的」，畢竟已經多年沒有挑戰類似戲碼，內心壓力不小。

璟宣（右）和林佑星在《百味人生》有親密床戲。（三立提供）璟宣（右）和林佑星在《百味人生》有親密床戲。（三立提供）

更有趣的是，林佑星透露，為了讓另一半安心，也出於對家庭的尊重，他在拍攝前特地向老婆報備，展現成熟男人的一面。他笑說外界總認為他是「老經驗」，但其實自己內心非常害羞，「大家都覺得我很駕輕就熟，但其實我真的很害羞」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中