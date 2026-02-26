《世間情》神鵰俠侶10年再合體！吻戲進階床戲 投超猛震撼彈

〔記者蕭方綺／台北報導〕璟宣在三立八點檔《百味人生》與林佑星展開對手戲，也讓兩人繼《世間情》演出神鵰俠侶kuso橋段後，時隔10年再續緣分。2人劇中上演親密床戲橋段，拍攝時其他藝人就開玩笑討論他好幸福。而兩人相隔10年再度拍親密戲，從過去的吻戲到如今的情感升級，不僅勾起觀眾回憶，更為劇情注入濃厚情感張力。

璟宣（左）和林佑星在《百味人生》再續前緣。（三立提供）

談及這次難得的再度同框，林佑星幽默形容兩人的緣分「比牛郎織女還珍貴」，笑說：「人家一年還能見一次，我們是10年才見一次。」回憶拍攝當天，林佑星笑說，或許是因為太久沒合作，加上彼此早在10年前就已拍過親密戲碼，默契依舊在，一進房間「兩個人就已經躺好，姿勢都準備好了」，雖然只是玩笑帶過，卻也讓現場笑聲不斷。

璟宣（左）和林佑星在《百味人生》乾柴烈火。（三立提供）

談到實際拍攝心情，林佑星坦言原本以為這次飾演中年角色，應該不會再有床戲安排，沒想到劇情依舊給出「震撼彈」，讓他又驚又喜。他笑說當天其實相當緊張，「真的會小鹿亂撞」，甚至有點「怕怕的」，畢竟已經多年沒有挑戰類似戲碼，內心壓力不小。

璟宣（右）和林佑星在《百味人生》有親密床戲。（三立提供）

更有趣的是，林佑星透露，為了讓另一半安心，也出於對家庭的尊重，他在拍攝前特地向老婆報備，展現成熟男人的一面。他笑說外界總認為他是「老經驗」，但其實自己內心非常害羞，「大家都覺得我很駕輕就熟，但其實我真的很害羞」。

