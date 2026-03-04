沈玉琳回來了！秀招牌手勢露面 「聲音沙啞」認未完全出院

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年因確診白血病停工治療，如今病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會，稍早露面看著氣色好了很多，不過聲音聽起來還有些沙啞，他也透露目前還沒完全出院：「等血小板數字再達標一點點，隨時可以出院。」

沈玉琳露面，氣色極佳不過聲音有些沙啞。（記者林欣穎攝）

《黑白威廉Fighting》由他與夏語心、「阿喜」林育品、海產主持，今舉辦記者會，四位主持人在台上合體，沈玉琳也開心與大家相見歡，提到與眾人很久沒見面了，保持著平常心，還幽默表示：「很多人關心我什麼時候出現，不知何時，大約在冬季」，並提到主治醫生說出院應該就在這幾天，還在等血小板的數字穩定。

沈玉琳行動力滿滿，並信心喊話：「今天是開播記者會，經過越多坎坷，收視數字就會更好」強調一定會拚下去。此外，不少演藝圈好友也透過祝福影片送上恭喜，包括黃鐙輝、張立東、林襄、梁赫群、張秀卿、白雲、曹雅雯、王瞳、宮美樂、葉家妤、GINO、孫淑媚、郭子乾、等人紛紛送上祝福。其中黃鐙輝送上恭喜：「希望沈穩自若玉樹臨風的沈玉琳早日康復，繼續妙語連珠、舌粲蓮花地把歡樂帶給大家。」壓軸登場的吳宗憲也送上祝福：「恭喜復工，真的很開心！給老朋友衷心的祝福，祝你新節目有好的成績，人生、事業、健康、家庭都圓滿順利。」

