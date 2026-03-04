自由電子報
娛樂 最新消息

三上悠亞靠私密毛賺300萬！陳沂復出驚爆「拍賣體毛」下戰帖

話題女王陳沂將在SWAG新節目《沂派胡言》中，開放粉絲參與「體毛」競標。（SWAG提供）話題女王陳沂將在SWAG新節目《沂派胡言》中，開放粉絲參與「體毛」競標。（SWAG提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕睽違600多天，話題女王陳沂即將於本週四（5）晚間九點在SWAG推出全新直播節目《沂派胡言》，正式回歸。她同時預告，首播將開放粉絲即時競標「體毛」，消息曝光後隨即在社群掀起討論。網友留言區也相當熱鬧，有人問「哪裡的毛要說清楚！」、「一斤多少？」也有人打趣表示「沒事啦，台灣人愛看啊！」

陳沂將在節目中針對話題新聞事件進行評論。（SWAG提供）陳沂將在節目中針對話題新聞事件進行評論。（SWAG提供）

日本女星三上悠亞近期在電視節目分享過往「私密毛」、意外拍出高價300萬日元的經驗，引發話題延燒。陳沂也順勢在節目首播拋出競標橋段，邀請粉絲現場參與。

《沂派胡言》節目內容將聚焦近期最受關注的新聞與網路事件，由陳沂進行即時評論，並同步開放觀眾私訊投稿，提問各式人生疑難雜症，話題走向不設框架。

話題女王陳沂說話犀利，直播內容令粉絲期待。（SWAG提供）話題女王陳沂說話犀利，直播內容令粉絲期待。（SWAG提供）

除競標橋段外，陳沂也會在直播中趁勢加碼，宣布將公布一份「藝人紅黑榜」。她透露，名單中不乏螢幕形象完美的指標性人物，甚至點名某位以親民著稱的歌手，實際上卻完全不珍惜粉絲情分，演唱會一結束便將滿地的祝福花束留在後台，冷漠行徑與台前的熱情判若兩人。陳沂強調，更多不為人知的演藝圈內幕，都將在直播當天大公開。

陳沂將在直播中接受粉絲私訊，回應人生疑難雜症。（SWAG提供）陳沂將在直播中接受粉絲私訊，回應人生疑難雜症。（SWAG提供）

