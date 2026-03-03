自由電子報
娛樂 最新消息

韓國擬修法整頓一人企劃公司 「車銀優防止法」正式提出

車銀優日前陷逃稅風波。（資料照；翻攝自X）車銀優日前陷逃稅風波。（資料照；翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國演藝圈近期接連爆出藝人透過「一人企劃公司」操作稅務問題，引發外界高度關注。對此，韓國國會正式啟動修法程序，提出被外界暱稱為「車銀優防止法」的草案，盼從制度面補強漏洞，加強對娛樂經紀產業的監督。

今年1月，藝人車銀優因涉嫌透過母親名義設立公司，被韓國國稅廳認定為疑似空殼公司操作，並遭追繳高額稅款。其所屬經紀公司Fantagio則出面澄清，強調公司依法設立並具備合法資格，否認逃稅指控。

根據韓媒報導，國會文化體育觀光委員會議員鄭然旭宣布，將修訂《大眾文化藝術產業發展法》，未來經紀公司須每年向文化體育觀光部申報營運與登記情況，改由中央統一管理。此舉旨在改善過往僅由地方政府負責監管、導致標準不一與審查鬆散的情形。

數據顯示，截至去年底，全韓登記在案的大眾文化藝術企劃公司已達6140家，相較2021年新設立的524家，去年新登記數量已攀升至907家，成長幅度明顯。隨著韓流內容席捲全球，不少藝人選擇成立個人公司或小型企劃公司，以提高經營自主權。然而，公司數量暴增之際，相關監理配套卻未同步完善，埋下爭議隱憂。

此次修法另一項關鍵，在於擴大從業資格限制。現行法規雖規定性犯罪或虐童相關罪犯不得從事經紀業務，但對於涉及逃漏稅並遭判刑者卻未明文規範。草案擬新增條文，將違反《稅務犯罪處罰法》且被判處罰金以上刑責者，納入不得經營或從業的範圍，盼藉此強化產業紀律。

鄭然旭指出，業界盛傳部分「一人企劃公司」缺乏實質營運功能，僅作為節稅工具存在，形同紙上公司。他強調，韓流產業已成為國家重要文化資產，相關制度必須與時俱進，不能讓監管漏洞影響整體形象。

