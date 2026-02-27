文章寫文章》看完江蕙「無·有」最終場：天后之上 再無他人

文章專程從香港飛來台北看江蕙演唱會。（翰森提供）

文／文章

今晚，坐在小巨蛋的暗處，看著台上的江蕙，我被「嚇」到了。

不是驚嚇，是那種看見極致後的震顫。安可場開場曲目微調，她以〈等待舞伴〉、〈無言花〉揭開序幕，聲音從第一句就毫無瑕疵，絲絨般滑入耳膜又帶著穿透靈魂的力量。我忍不住在心裡苦笑：這種等級，是要逼多少人想封麥？包括我。

文章讚江蕙的聲音從第一句就毫無瑕疵。（資料照，寬宏藝術提供）

整夜最讓我屏息的，仍是「電車內面」。她一身風衣佇立車廂，長髮披肩，眼神望向遠方卻空無一物。那不只是孤獨，是江湖兒女看盡繁華後的淡然。數十位舞者在狹窄空間裡流動、交錯，臉上是戲、眼裡有淚——攝影師把那些淚瞬間放大到螢幕上，真實得讓人不敢直視。而她唱得那樣輕，像在耳邊呢喃，卻把憂傷種進每個人心裡。這一刻，藝術的層次被拉到了最高處，我終於明白什麼叫「天后之上，再無他人」。

但她也有鬆開的時候。當她站上音符造型推台繞場，和三樓觀眾合唱〈無言的結局〉，那份緊張褪去了，換上的是真正放鬆的笑。她抬頭望向高處的粉絲，眼神裡有感謝、有溫柔，也有不善言辭的人最笨拙卻最真摯的告白。她沒說太多「我愛你們」，但那樣的互動，比任何話語都動人。

江蕙小巨蛋最終場演唱會，帶給歌迷很多感動。（資料照，寬宏藝術提供）

這就是江蕙。她選擇留在小巨蛋，不唱大巨蛋，只因體諒年長觀眾「去趟化妝室回來就唱完十首歌」。她的溫柔藏在細節裡，對粉絲如此，對家人也是如此——妹妹江淑娜上台，她邊躲擁抱邊虧她「妳紅的歌這麼多，趕快出來開演唱會」，看似玩笑，卻是不著痕跡的提攜。

最終，最後一首歌唱畢，燈光漸暗。她轉身，大步走向後台，頭也不回。舞台上星光亮起，她走向佈满星光的大幕然後毫無預警就那樣像魔術般消失在光影裡。沒有謝幕詞，沒有依依不捨的揮手——瀟灑得像個俠女。

這就是「無·有」。從無到有，從復出的勇氣到完成的從容。從去年7月高雄初登場，到今晚第28場、也是她人生第80場大型個唱落幕。她完成了無數人夢寐以求的夢想，卻只是輕輕放下，轉身離去。

江蕙在小巨蛋舉辦最終場演出，這也是她人生中第80場大型演唱會。（資料照，寬宏藝術提供）

我盯著空了的舞台，捨不得眨眼。何時能再看見妳？我問自己，也問那已暗去的燈光。但我知道，以她的脾性，想做的事才會做，不想做的誰也勉強不了。這就是江蕙——不造作的女豪傑，用28場演出，為這個時代留下了最完整的記錄。

阿蕙，好好休息。

妳在台上頭也不回，

我們在台下，

會一直記得妳的光芒。

