深田恭子回來了！對決澤尻英龍華掀日影圈震撼

〔記者鍾志均／綜合報導〕43歲的深田恭子近日在節目談及學生時期「忙到忘記自己幾年幾班」的趣事，讓外界再度關注她復出後的動向。

深田恭子（左）被爆新片和澤尻英龍華同台演出。（翻攝自IG，合成圖）

外界原以為深田恭子會維持慢步調，沒想到最新消息曝光，她確定將主演某部電影續集，對手演員還是話題女王澤尻英龍華。

據傳該片將於3月下旬開拍，預計明年冬天上映，深田恭子將以主要角色回歸大銀幕。更讓圈內震動的是，澤尻英龍華也確定加入，飾演與深田對立的關鍵角色；兩人年齡相近、資歷相當，卻走過截然不同的人生曲線。

深田恭子新片預計3月下旬開拍。（翻攝自女性自身）

深田近年因健康因素調整步調，2021年暫停活動後低調復出，戲劇作品明顯減量，被認為「以自己的節奏重建人生」。她曾寫下：「一步一步，懷抱感謝之心。」外界多半以「溫柔回歸」形容她。

澤尻英龍華2019年因違反《麻藥取締法》遭逮捕後，沉寂多年，2024年以舞台劇《慾望號街車》強勢回歸，今年更接連有電影上映與拍攝完成，被視為「氣勢復活」。

深田過去幾乎年年主演連續劇，是黃金檔常客；澤尻以強烈個性與戲劇張力聞名；日媒報導，兩人在新片站在對立面，等於正面比拚情緒層次與氣場。

演藝圈人士透露，製作方原本擔心外景戲多、體力負荷大，深田是否會接演，沒想到她爽快答應，還非常期待再度與熟悉的團隊合作。

有趣的是，澤尻的加入，被視為某種「刺激」，兩人既是角色上的對抗，也可能成為彼此激勵表演的動力。

