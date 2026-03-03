自由電子報
娛樂 電影

專訪3-1》《陽光女子》奪影史冠軍 陳意涵曝過程波折「這是最好的時機」

〔記者許世穎／專訪〕台片《陽光女子合唱團》掀起全民觀影熱潮，目前以突破7億的佳績穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。女主角陳意涵面對亮眼成績相當平靜，坦言從未預想會寫下紀錄，形容那是一股彷彿把觀眾推進戲院的力量，「很像當初《海角七號》那樣，連我身邊很多朋友都看了很多次。」對於觀眾力挺，她滿懷感謝地說：「其實就是很平常心。」

陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）

該片改編自韓國原版《美麗的聲音》，陳意涵透露當年看過韓版就非常喜歡，後來得知導演林孝謙團隊買下版權，她第一時間主動爭取：「你一定要給我演！」她坦言，這個項目推進過程也有相當多波折，加上合唱團題材涉及大量演員與群戲調度，製作難度高，一度卡關。

直到真正開拍時，她的人生也進入新階段——成為母親。「當了媽媽之後，我更能理解那種情感。」陳意涵認為時間點反而更成熟，讓她能以不同的生命厚度去詮釋角色，「現在回頭看，真的是最好的時機。」

台片《陽光女子合唱團》穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。（壹壹喜喜提供）台片《陽光女子合唱團》穩坐台灣影史最賣座台片冠軍寶座。（壹壹喜喜提供）

談到與林孝謙合作，陳意涵笑說兩人「綁得很緊」。先前甚至有網友問「為什麼林孝謙一直找陳意涵拍戲？」底下有人留言「啊他就是陳意涵老公啊」，讓她哭笑不得。

還有人調侃：「如果九把刀一定要用柯震東，那林孝謙就是陳意涵了！」不過陳意涵強調，很多角色其實都是自己爭取來的，「《陽光女子合唱團》也是我自己爭取來的！」她從不把機會視為理所當然，而是主動出擊。

陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）陳意涵演出的《陽光女子合唱團》，掀起全民觀影熱潮。（記者潘少棠攝）

從主動敲門，到最終站上影史票房巔峰，陳意涵語氣依舊淡定，對她而言，這不只是一次賣座成功，而是一段等待多年、終於在對的時間開花結果的旅程。

（文未完待續，此為三篇之第一篇）

專訪3-2》曾哭不出來挨罵還被丟東西！陳意涵「情緒進化史」是鼓勵型選手

專訪3-3》合作郭富城興奮讚帥 陳意涵笑爆老公給情緒價值「為愛都沒這樣」

