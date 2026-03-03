自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

專訪3-2》曾哭不出來挨罵還被丟東西！陳意涵「情緒進化史」是鼓勵型選手

〔記者許世穎／專訪〕在電影《陽光女子合唱團》中幾乎場場落淚，陳意涵笑稱可以開設「哭戲教科書」。她卻自豪地說：「我的強項不是哭，是怎麼哭到不流鼻涕。」然而她並非天生情緒派，剛出道時還曾因流不出眼淚，被導演丟菸盒、拖鞋怒斥：「不會哭就不要來當女主角！浪費大家的時間！」她形容自己是鼓勵型選手，「被罵反而哭不出來。」

陳意涵笑稱可以開設「哭戲教科書」。（記者潘少棠攝）陳意涵笑稱可以開設「哭戲教科書」。（記者潘少棠攝）

為了突破瓶頸，陳意涵透露曾刻意讓生活陷入低潮，每天逼自己去想悲傷的事情，只為在鏡頭前逼出眼淚。拍攝《痞子英雄》時，一場情緒極重的戲更讓她連續三天吃不下飯，甚至因此胃痛，讓她體會情緒對身體的影響。

陳意涵笑稱自己可以出一本教人流淚的書。（壹壹喜喜提供）陳意涵笑稱自己可以出一本教人流淚的書。（壹壹喜喜提供）

後來陳意涵慢慢理解，哭戲不是靠自虐，「不是去想過世的親友，而是把同理心開到很大。」她認為關鍵在於相信劇本與角色，「劇本感動你，你才會演。差別只在於你有沒有真的相信。」更難的是拍完一場痛哭後，下一卡可能立刻要笑、要抽離，「情緒的精準收放，其實比哭更難。」

陳意涵拍攝《陽光女子合唱團》期間，幾乎天天都有哭戲。（記者潘少棠攝）陳意涵拍攝《陽光女子合唱團》期間，幾乎天天都有哭戲。（記者潘少棠攝）

拍攝《陽光女子合唱團》期間，陳意涵幾乎天天都有哭戲，有時一天高達五場。若早上消耗太多情緒，中午就會小睡、補充水分調整狀態。最具挑戰的是舞台上唱歌的橋段，拍了整整四天，「就要哭四天。」

陳意涵也透露，這次與林孝謙默契成熟許多。不再像拍《比悲傷更悲傷的故事》時，因導演希望保留多種剪接可能，同一場戲必須演出三種不同版本，演到精疲力盡。「我是那種第一顆會演最好的人，他都知道我們每個人哪一顆最好。」

陳意涵透露《陽光女子合唱團》在舞台上唱歌的橋段，拍了整整4天。（壹壹喜喜提供）陳意涵透露《陽光女子合唱團》在舞台上唱歌的橋段，拍了整整4天。（壹壹喜喜提供）

她笑虧林孝謙此次大量運用歌曲與蒙太奇推進情緒，甚至自製「蒙太奇協會」徽章，強調「蒙太奇很重要」。結果成片完成後，陳意涵在試片時竟被自己的演出逼出眼淚，忍不住驚呼：「我竟然被我自己感動了。」音樂與畫面層層堆疊，讓她第一次以觀眾的角度重新看見自己。

從被罵到哭不出來的新人，到能掌控情緒節奏的演員，陳意涵的眼淚，不只是表演技巧，更是一段漫長的自我修煉。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

相關新聞

專訪3-1》《陽光女子》奪影史冠軍 陳意涵曝過程波折「這是最好的時機」

專訪3-3》合作郭富城興奮讚帥 陳意涵笑爆老公給情緒價值「為愛都沒這樣」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中