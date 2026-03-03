專訪3-2》曾哭不出來挨罵還被丟東西！陳意涵「情緒進化史」是鼓勵型選手

〔記者許世穎／專訪〕在電影《陽光女子合唱團》中幾乎場場落淚，陳意涵笑稱可以開設「哭戲教科書」。她卻自豪地說：「我的強項不是哭，是怎麼哭到不流鼻涕。」然而她並非天生情緒派，剛出道時還曾因流不出眼淚，被導演丟菸盒、拖鞋怒斥：「不會哭就不要來當女主角！浪費大家的時間！」她形容自己是鼓勵型選手，「被罵反而哭不出來。」

陳意涵笑稱可以開設「哭戲教科書」。（記者潘少棠攝）

為了突破瓶頸，陳意涵透露曾刻意讓生活陷入低潮，每天逼自己去想悲傷的事情，只為在鏡頭前逼出眼淚。拍攝《痞子英雄》時，一場情緒極重的戲更讓她連續三天吃不下飯，甚至因此胃痛，讓她體會情緒對身體的影響。

陳意涵笑稱自己可以出一本教人流淚的書。（壹壹喜喜提供）

後來陳意涵慢慢理解，哭戲不是靠自虐，「不是去想過世的親友，而是把同理心開到很大。」她認為關鍵在於相信劇本與角色，「劇本感動你，你才會演。差別只在於你有沒有真的相信。」更難的是拍完一場痛哭後，下一卡可能立刻要笑、要抽離，「情緒的精準收放，其實比哭更難。」

陳意涵拍攝《陽光女子合唱團》期間，幾乎天天都有哭戲。（記者潘少棠攝）

拍攝《陽光女子合唱團》期間，陳意涵幾乎天天都有哭戲，有時一天高達五場。若早上消耗太多情緒，中午就會小睡、補充水分調整狀態。最具挑戰的是舞台上唱歌的橋段，拍了整整四天，「就要哭四天。」

陳意涵也透露，這次與林孝謙默契成熟許多。不再像拍《比悲傷更悲傷的故事》時，因導演希望保留多種剪接可能，同一場戲必須演出三種不同版本，演到精疲力盡。「我是那種第一顆會演最好的人，他都知道我們每個人哪一顆最好。」

陳意涵透露《陽光女子合唱團》在舞台上唱歌的橋段，拍了整整4天。（壹壹喜喜提供）

她笑虧林孝謙此次大量運用歌曲與蒙太奇推進情緒，甚至自製「蒙太奇協會」徽章，強調「蒙太奇很重要」。結果成片完成後，陳意涵在試片時竟被自己的演出逼出眼淚，忍不住驚呼：「我竟然被我自己感動了。」音樂與畫面層層堆疊，讓她第一次以觀眾的角度重新看見自己。

從被罵到哭不出來的新人，到能掌控情緒節奏的演員，陳意涵的眼淚，不只是表演技巧，更是一段漫長的自我修煉。

（文未完待續，此為三篇之第二篇）

