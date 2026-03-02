（新碟快報）勞勃瑞福經典50週年！《大陰謀》揭水門案秘辛總統下台經過

〔記者許世穎／專題報導〕一代影史傳奇勞勃瑞福去年9月逝世，引起影迷無限懷念，他生前經典無數，1976年和達斯汀霍夫曼合作的《大陰謀》正是其中之一，入圍奧斯卡8項大獎，最終獲得最佳男配角、改編劇本、音效、藝術指導等4項大獎。電影問世50週年推出「UHD單碟50週年紀念鐵盒版」，全台已正式上架。

該片改編自伍華德及伯恩斯坦的原著，由導演亞倫派酷拉執導，以深刻的手法呈現當年在《華盛頓郵報》任記者的鮑伯伍華德（勞勃瑞福 飾）和卡爾伯恩斯坦（達斯汀霍夫曼 飾），如何透過深喉嚨的幫助，揭發「水門案」而導致美國總統尼克森下台的經過。

水門大廈突然燈光全亮，四個小偷被逮個正著、當晚引發了一連串事件，甚至連美國總統都因此下台。華盛頓記者和緊緊咬住這個故事，克服萬難終於將真相查個水落石出，《大陰謀》就是他們的故事。

該片於2007年，被美國電影學會列為第77位AFI「百年百大電影」及「百年百大驚悚片」第57名。兩位主角鮑伯伍華德和卡爾伯恩斯坦成為「百年百大英雄」第27名，2010年也被美國國家影片登記部典藏。

「《大陰謀》UHD單碟50週年紀念鐵盒版」除了精美包裝、收藏家最愛的鐵盒，特別收錄包括《大陰謀》：影片與它的影響力、伍華德與伯恩斯坦：新聞工作的經典課堂、伍華德與伯恩斯坦：揭發事件、說出謊言背後的真相、從陰影中出走─深喉嚨、傑森羅巴斯專訪等精彩特收，絕對值得影迷一探究竟。

