娛樂 最新消息

賈永婕揭家族秘辛！曾祖父曾任地方官：以身為台灣人第一代為榮

賈永婕。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日先是親自造訪義光教會、研讀人權書籍，日前又現身中正紀念堂參觀常設展「自由花蕊」，行動力十足，被網友形容是「民主戰鬥機」。她今（24）日再度發文，揭開家族背景，坦言過去外界與自己都對祖先身分有所誤解，「原來這才是真相！」

賈永婕在貼文中表示，感謝歷史學家協助查找史料，也謝謝家族長輩出面說明，讓她終於拼回塵封已久的家族記憶。她透露，爺爺在世時從未主動提及祖先往事，自己僅記得童年一次在圓山聯誼會抬頭望著高挑屋頂驚嘆時，爺爺淡淡說了一句：「我們老家的屋頂更高喔。」當時她還覺得不可能，如今回想才明白那句話背後藏著深意。

直到奶奶晚年，才隱約提起爺爺的父親曾任地方官，因保民剿匪英年早逝，但細節始終語焉不詳。時間一久，連她自己都對家族背景產生了「美麗的誤會」。

她正式澄清，自己的曾祖父其實是賈德潤，當年任地方官期間為守護百姓殉職，留下年幼子女。在動盪年代中，家族展現驚人凝聚力，兄弟姐妹分別由親族領養撫育。爺爺與哥哥由二伯父賈德懋收養，姐姐則由三伯父賈德耀領養，眾人視如己出、不分彼此。

她笑說，爺爺曾提過自己在大家族中排行第十四，「是十四少！」聽來威風，卻也承載著家族枝繁葉茂的歷史。這份「不分血緣」的家風被完整傳承下來，爺爺一輩子對繼父視如親生父親，從未讓後輩察覺血緣祕密，「對他而言，愛從來不需要分別。」

賈永婕也提到，父親與爺爺的人生軌跡某種程度相似，都在被收養與照顧的愛中長大，這讓她格外珍惜自身背景。「它不只是血緣故事，而是一段關於承擔、守護與傳承的家風。」

她感性寫下：「當年的大江大海，在戰亂與遷徙中奔湧流動；而最終，匯流在台灣。」並直言自己「以身為外省第二代、台灣人第一代為榮」，認為正是愛讓家族在這片土地落地生根。

文末她也向歷史學界喊話，希望能有更多關於曾祖父賈德潤的史料被發掘，「我手邊其實沒有太多資料。」一席真誠告白，再度引發網友熱議。

點圖放大body

