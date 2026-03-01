不是AI！方大同逝世一週年最後消瘦身影出現MV 粉絲噴淚

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王方大同去年2月21日病逝，得年41歲，過世之後，他的作品《才二十三》在去年金曲獎上獲得最佳作詞人獎，他也以遺作專輯《夢想家》獲得金曲獎「評審團獎」，而歌迷期盼很久，這首歌的MV終於在今（1日）首播，最後看到方大同彈吉他的身影，不少粉絲都難過哭了。

方大同逝世一週年，最後身影出現在MV中催淚粉絲。（翻攝自YouTube）

方大同《才二十三》 MV首播，賦音樂唱片公司社群發文提到：「別忘了自己，生命中的經歷帶來成長，也引領著我們體會不同的境界。」MV中穿插多段方大同過去未曾曝光的私藏影像，最後他彈著吉他，身邊一群人則打著手機燈海，看到方大同因生病極度消瘦的模樣，再想到他充滿才華卻英年早逝，不少粉絲、網友都覺得催淚與不捨。

請繼續往下閱讀...

看到方大同出現在MV中，勾起粉絲無限懷念。（翻攝自YouTube）

雖然有些網友猜測方大同在MV中的最後身影是AI合成，不過有自稱是MV臨演的網友透露「畫面並非合成，而是真實拍攝」，MV留言區也充滿網友對方大同的追憶，也有網友留言談到，MV最後看到方大同出現忍不住流淚，並說：「謝謝你來過，願遠方的你快樂！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法