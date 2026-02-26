自由電子報
娛樂 電視

陳隨意「賣老命」致敬高凌風 體力透支臉色發白

康康玩諧音梗叫杜忻恬「肚臍仔」。（中視提供）康康玩諧音梗叫杜忻恬「肚臍仔」。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視熱門歌唱綜藝《綜藝一級棒》本週六（28日）將播出充滿異國風情的全新集數。本集以「彼時彼日彼年ㄟ青春」為主題，主持群與歌手們不僅造型百變，更互爆童年綽號糗事，現場笑彈連連。

節目一開場，眾人齊唱《大頭仔兄弟》，沒想到所有歌手竟默契十足地指向許志豪，猛虧他「頭很大」，讓許志豪無奈喊話要打「反霸凌專線」，康康趕緊打圓場稱是人緣好才被開玩笑。

陳孟賢（右）毒舌被取綽號「毒絲本」。（中視提供）陳孟賢（右）毒舌被取綽號「毒絲本」。（中視提供）

現場也掀起一波「外號大賽」，陳隨意自爆從小就被叫「青菜」（台語發音近「隨便」）；陳孟賢則因說話犀利，被封為農藥「毒絲本」；李子森因為兒時髮色偏金，被姑姑戲稱為「白頭鵠仔」。康康更靈機一動，替杜忻恬取了諧音綽號「肚臍仔」，幽默反應讓全場笑翻。

吳欣達（左）穿改良式和服造型被笑做是「泰國洗」。（中視提供）吳欣達（左）穿改良式和服造型被笑做是「泰國洗」。（中視提供）

配合異國風主題，歌手們紛紛換上日式造型。吳欣達以改良式和服登場，卻被評審紀明陽毒舌笑稱像「泰國洗」，康康更歪樓補刀：「泰國洗跟泡溫泉價錢差很多喔！」

吳申梅一身採茶姑娘打扮，卻搭配厚底高跟鞋。（中視提供）吳申梅一身採茶姑娘打扮，卻搭配厚底高跟鞋。（中視提供）

而吳申梅演唱《水車姑娘》時，一身道地的採茶姑娘打扮竟搭配「厚底高跟鞋」，不協調的畫面感被康康虧像在「踩高蹺」。陳怡婷為求精準，特別研究日語歌詞意涵；反觀吳俊宏則誠實自招，全靠中文拼音硬背。

陳怡婷唱日語歌，特別研究歌詞的意涵，力求到位。（中視提供）陳怡婷唱日語歌，特別研究歌詞的意涵，力求到位。（中視提供）

節目壓軸演出向傳奇歌手高凌風致敬，許志豪、陳孟賢、李子森以閃亮西裝搭配白手套，熱力唱跳《夏天的浪花》。另一組則由陳隨意、沈建豪、吳俊宏化身「貓王」，帶來經典歌曲《惱人的秋風》。

陳隨意（中）重現高凌風唱跳，體力透支、臉色慘白。（中視提供）陳隨意（中）重現高凌風唱跳，體力透支、臉色慘白。（中視提供）

其中，陳隨意為了展現高凌風的舞台精神，唱跳到眼冒血絲，最後更因體力透支踉蹌跌倒、臉色發白。許志豪透露，陳隨意前一天才剛錄完外景節目《飢餓遊戲》，緊接著進棚挑戰唱跳，真的是「用老命在搏鬥」。

