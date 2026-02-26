自由電子報
娛樂 最新消息

加州擬定5/17為「李小龍日」 美國郵政同步推紀念郵票

李小龍紀念郵票的設計概念，會以李小龍在《死亡遊戲》中的「飛踢動作」做為發想。（翻攝自網路）李小龍紀念郵票的設計概念，會以李小龍在《死亡遊戲》中的「飛踢動作」做為發想。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國民主黨加州眾議員哈尼（Matt Haney，中文名楊馳馬）今（美國時間25日）在加州眾議院提案，希望將每年5月17日定為「李小龍日」（Bruce Lee Day），以表彰其對電影、文化及華裔社區的貢獻。同日，美國郵政總局（USPS）亦宣布發行李小龍紀念郵票。

美國民主黨加州眾議員哈尼提案，要將5月17日訂為「李小龍紀念日」。（翻攝自臉書） 美國民主黨加州眾議員哈尼提案，要將5月17日訂為「李小龍紀念日」。（翻攝自臉書）

據悉，5月17日為已逝功夫巨星李小龍18歲重返舊金山的日子，李小龍基金會創辦人、其女兒李香凝（Shannon Lee），得知此消息後，在聲明中表示，州議員哈尼的法案讓家族深感榮幸，她提到自己的父親是一名自律且受內在力量教誨的運動員，「我的父親以他的勇氣搭建了不同文化之間的橋樑，他所倡導的跨種族團結精神，至今依然具意義」。

美國郵政總局也在同日發布，將於今年發行李小龍紀念郵票（Forever stamp）的消息，郵票服務總監森普爾（Lisa Bobb-Semple）透露，票面的圖案設計是以李小龍的「飛踢動作」為發想，每版20枚。

