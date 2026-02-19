子瑜被酸「腿上贅肉太多」竟只回2字 直接讓黑粉閉嘴

TWICE台灣籍成員子瑜兩字回覆酸民，霸氣滿滿。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE台灣籍成員子瑜，一舉一動向來都是粉絲焦點，沒想到近日竟無端遭到黑粉針對身材開酸，甚至把付費平台當成攻擊現場。

子瑜最近透過付費交流平台「Bubble」與粉絲互動時，竟遇到酸民惡意留言。有黑粉刻意挑剔她的身材，語氣相當不客氣，甚至直接開嗆：「子瑜，妳就不能減減腿上的贅肉嗎？伴舞都比妳瘦。」

突如其來的人身攻擊讓不少粉絲傻眼，但子瑜的反應卻超冷靜，甚至堪稱「教科書級神回覆」。

面對酸民攻擊，子瑜僅回覆「謝謝」。（翻攝自IG）

她先淡淡回了句：「謝謝。」下一秒直接補上一刀：「錢省著花。」

短短4個字瞬間讓全網笑翻，因為Bubble是付費訂閱平台，想與藝人互動必須每月支付5000韓元（約新台幣100多元）。換句話說，黑粉竟然花錢訂閱，只為了留言攻擊，結果反被子瑜一句話反殺。

子瑜神回覆，完美展現高EQ。（翻攝自IG）

回覆曝光後立刻掀起網友熱烈討論，粉絲紛紛力挺：「子瑜EQ太高了！」、「這反擊太爽！」、「黑粉花錢來自取其辱嗎？」、「不愧是女神，優雅又霸氣。」

子瑜這波神回覆，不只完美展現高EQ，也讓酸民瞬間變成全網笑柄。

